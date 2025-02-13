Münih'teki Saldırıya Üzüntü

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(ANKARA)- Dışişleri Bakanlığı tarafından Almanya'nın Münih kentinde yaşanan saldırıya ilişkin,"yaşanan ve kasıtlı bir saldırı olduğu tahmin edilen hadiseden dolayı derin üzüntü duyuyoruz." denildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesbı üzerinden yapılan açıklamada, "Almanya'nın Münih kentinde bugün yaşanan ve kasıtlı bir saldırı olduğu tahmin edilen hadiseden dolayı derin üzüntü duyuyoruz.Yaralılara acil şifa diliyoruz. Saldırının nedeninin bir an önce ortaya çıkarılmasını ve muhtemel sorumluların adalet önünde hesap vermesini temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.