Munzur Vadisi Milli Parkı Kış Güzelliği ile Büyülüyor

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TUNCELİ'deki, doğal güzelliği, endemik türleri ve yaban hayatı açışından zenginliğiyle bilinen Munzur Vadisi Milli Parkı, kar yağışının ardından beyaza büründü. Beyaz örtüyle kaplanan dağlar, meşe ağaçları ve dağlar arasından geçen Munzur Nehri'nin eşsiz güzelliği, dronla görüntülendi.

Tunceli'de, 1971 yılında milli park ilan edilen ve Türkiye'nin en büyük milli parkları arasında yer alan Munzur Vadisi, 42 bin 674 hektarlık alanda zengin akarsu kaynakları, endemik bitki örtüsü ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor. Uluslararası sözleşmelerle korunan ve 4 mevsim farklı manzaralar sunan milli park, son günlerde etkili olan yağışların ardından karla kaplanarak ayrı bir güzelliğe büründü. Ovacık ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Ziyaret köyünde 40 gözeden çıkan ve onlarca derenin suyuyla beslenen Munzur Çayı, kar yağışının ardından beyaza bürünen dağların ve meşe ağaçlarının arasından akarken seyirlik görüntüler oluşturdu. Eşsiz doğa manzarasına bürünen milli parktaki kış güzelliği, dronla görüntülendi.