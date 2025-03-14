Muradiye Kapalı Pazaryeri'nde İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Muradiye Kapalı Pazaryeri'nde İftar Programı Düzenlendi

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Muradiye Kapalı Pazaryeri'nde düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Başkan Zeyrek, Muradiye'nin altyapısının mayıs ayında değişeceğini açıkladı.

14.03.2025 13:10
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(MANİSA) - Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Muradiye Kapalı Pazaryeri'nde düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Yunusemre Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla, Muradiye Kapalı Pazaryeri'nde iftar programı düzenlendi. İftara Başkan Zeyrek, Başkan Balaban, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, Yunusemre Belediyesi Belediye Başkan Yardımcıları, Daire Müdürleri, Meclis Üyeleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar yemeği sonrası vatandaşlara seslenen Balaban, "Biz Büyükşehir Belediye Başkanımızın öncülüğünde onun yaptığı büyük katkılarla Yunusemre'de her gece bir yerde halkımızla buluşuyoruz ve ramazanın ruhunu en iyi şekilde yaşatıyoruz. Ramazan ayı boyunca halkımızla iftar sofralarında bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi.

"Mayıs ayı sonunda Muradiye'nin komple altyapısını değiştireceğiz"

Başkan Zeyrek ise "11 ayın sultanı ramazanda şu mübarek günlerde sizlerle aynı sofrayı paylaşmanın aynı ekmeği bölüşmenin mutluluğunu yaşıyorum. Muradiyeli hemşehrilerim, alana geldiğimden beri herkes altyapıdan yakınıyor. 6 bin nüfus varken burada altyapı ona göre düzenlenmiş. Şu anda ise nüfus 57 bin… Nasipse mayıs ayı sonunda Muradiye'nin komple altyapısını değiştireceğiz. Sizden bir şey rica ediyorum. Yaklaşık 2 yıl sürecek. 2 yıl zor günler yaşayacağız. Sizlerden sabır bekleyeceğim. Bununda üstesinden sizlerle beraber geleceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muradiye Kapalı Pazaryeri'nde İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika

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