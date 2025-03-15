Muradiye Şelalesi Coştu

Van'da karların erimeye başlamasıyla debisi yükselen Muradiye Şelalesi daha coşkulu akıyor.
Yılın her döneminde ziyaretçilerine farklı güzellikler sunan Muradiye Şelalesi, havaların ısınmasıyla erimeye başlayan karlar sayesinde çok daha gür akmaya başladı.
Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler, sıklıkla ziyaret ettikleri şelale ve civarında oluşan eşsiz manzaraları cep telefonlarıyla görüntülüyor.
Debisi yükselen şelale dron ile görüntülendi.
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