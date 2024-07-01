Muradiye Şelalesi'nde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika
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Muradiye Şelalesi'nde hafta sonu yoğunluğu

Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan Muradiye Şelalesi, hafta sonu büyük bir yoğunluğa ev sahipliği yaptı. Şelaleye gelen yerli ve yabancı turistler, Bendimahi Çayı üzerindeki 20 metrelik yükseklikten akan suyu ve muhteşem manzarayı cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı. Aileleriyle birlikte şelalenin aktığı alanda vakit geçiren ziyaretçiler, doğayla iç içe olmanın keyfini çıkardı.

01.07.2024 18:48
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Muradiye Şelalesi'nde hafta sonu yoğunluğu

VAN - Van'ın doğal güzelliklerinden Muradiye Şelalesi, hafta sonu çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan ve her mevsim ziyaretçilerin akınına uğrayan Muradiye Şelalesi'nde hafta sonu nedeniyle büyük yoğunluk yaşandı. Bendimahi Çayı üzerinde 20 metre yükseklikten akan suyu ve manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken şelaleye gelenler, doğayla iç içe zaman geçirdi, eşsiz manzarayı cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı. Aileleriyle şelalenin aktığı alana gelen vatandaşlar, eşsiz manzarayı fotoğrafladı, doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Muradiye Şelalesi'nde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

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