Haber: Edda SÖNMEZ
(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 19 Mart operasyonuyla tutuklanan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, adli kontrolle tahliye edildi. Abbas'ın "etkin pişmanlıktan" yararlanmak için savcılığa ifade verdiği öğrenildi.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla birlikte tutuklanan belediye bürokratlarından İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas hakkında tahliye kararı verildi. "Etkin pişmanlıktan" yararlanmak için savcılığa ifade verdiği öğrenilen Murat Abbas'a, yurt dışı çıkış yasağı kondu ve konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrolle tahliye edilmesine karar verildi.
Öte yandan, aynı operasyonlar kapsamında tutuklanan iş insanı Emre Serkan Bayraktar'ın da tahliye edildiği öğrenildi.
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