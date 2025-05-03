Murat Güveç\'e Diyanet\'ten Başarı Belgesi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ulaş Hatipler Cami imamı ve Gençlik Koordinatörü Murat Güveç'i "Başarı Belgesi" ile ödüllendirdi.

Ulaş Müftülüğü makamında düzenlenen takdim töreninde, İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli, başarı belgesini Güveç'e takdim etti.

İçli, Güveç'i özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ederek, görevinde başarılar diledi.

Güveç ise kendisine bu belgeyi layık gören Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerine teşekkür etti.