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Murat Kurum, AK Parti'nin önceki dönem İstanbul il başkanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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Murat Kurum, AK Parti'nin önceki dönem İstanbul il başkanlarıyla bir araya geldi

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda, önceki dönem İstanbul il başkanlarıyla bir araya geldi. Kurum, görüşmede İstanbul'un geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında istişarelerde bulunduklarını belirtti.

Murat Kurum, AK Parti\'nin önceki dönem İstanbul il başkanlarıyla bir araya geldi
14.01.2024 - 18:49,
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, AK Parti'nin önceki dönem İstanbul il başkanlarıyla bir araya geldi.

Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında, Aziz Babuşcu, Bayram Şenocak, Mehmet Müezzinoğlu ve Alaaddin Büyükkaya ile görüştü. Kurum'a, İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti'nin 23 yıllık başarısı bu 94 ruhunda saklı. Bizi bu ruh, 31 Mart zaferine taşıyacak. Bugün İstanbul'un dünü, bugünü ve yarınları olan partimizin önceki dönem İstanbul İl Başkanlarıyla bir araya geldik, istişarelerde bulunduk. Şimdi İstanbul, sadece İstanbul için biriz, birlikteyiz!" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA
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