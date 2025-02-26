Muratpaşa Belediyesi'nden İlk Podcast Atölyesi - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyesi'nden İlk Podcast Atölyesi

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Muratpaşa Belediyesi, Antalya'da ilk kez düzenlenen Podcast Atölyesi ile dijital medyanın popüler alanı podcasti tanıtmayı amaçladı. Atölyede katılımcılara temel teknik eğitimler verildi.

26.02.2025 11:24  Güncelleme: 11:50
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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi, hızla büyüyen dijital medya alanlarından biri olan podcasti meraklılarıyla buluşturdu. Antalya'da ilk kez bir belediye tarafından düzenlenen Podcast Atölyesi yoğun ilgiyle karşılandı.

Dijital medyanın hızla gelişen ve kendini sürekli yenileyen dinamiklerinden biri olan podcasti tanıtmak amacıyla Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Podcast Atölyesi, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Podcast dünyasına ilgi duyan vatandaşlar, kısa sürede kontenjanı doldurdu.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Ezber Bozan Genç Dino podcastinin yapımcısı Suat Erdöl'ün yönettiği atölyede, katılımcılara temel düzeyde teknik eğitim verildi. Podcastin hayatın içindeki yeri, nasıl üretileceği ve uygulanabilirliği üzerine bilgiler paylaşılırken, tema belirleme süreci hakkında da fikir alışverişi yapıldı.

Henüz yeni bir mecra olmasına rağmen, atölyeye podcast alanında bilinçli katılımcıların ilgi gösterdiğini belirten Eğitmen Erdöl, "Katılımcılar arasında amatör olarak podcast içerikleri üreten kişiler de vardı. Atölyemizde çok verimli, samimi tartışma ve sohbet ortamı oluştu. Çalışmanın Antalya'ya yeni bir soluk getireceğine ve yaygınlaşacağına inanıyorum. Bir kapı aralamış olduk" dedi.

Katılımcılardan Zelal Aydın, Muratpaşa Belediyesi'nin güncel trendleri takip ederek ücretsiz atölye ve kurslar düzenlemesini takdir ettiğini belirterek, "Daha önce radyo programı ve podcast yapmak üzerine projelerim vardı. Bu atölye çalışması ve eğitmenimiz sayesinde işin teknik kısmıyla ilgili çok kıymetli bir eğitim aldım" diye konuştu.

Podcast nedir?

Podcast, bir tür dijital ses yayınıdır. Yayıncılar tarafından önceden kaydedilip dijital platformlara yüklenen bu içerikler, istenilen zaman ve yerde dinlenebilir. İster evde, ister işte, ister arabada ya da spor yaparken dinlenebilen podcastler, yoğun tempolu yaşamda bilgi edinmek ve kaliteli vakit geçirmek isteyenler için popüler bir mecra haline geldi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muratpaşa Belediyesi'nden İlk Podcast Atölyesi - Son Dakika

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