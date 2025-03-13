Muratpaşa'da Afet Tahliye Tatbikatı Düzenlenecek

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal, Belediye'nin 16 Mart Pazar günü 11.00'de düzenleyeceği geniş kapsamlı afet tahliye tatbikatında deprem ve diğer afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için 2 dakikalık saygı duruşunda bulunacaklarını duyurdu.

Muratpaşa Belediyesi, GEA Arama-Kurtarma iş birliğiyle ilçe sakinlerini olası afetlere karşı bilinçlendirmek ve afet anında hızlı hareket edebilme becerilerini artırmak amacıyla geniş kapsamlı bir afet tahliye tatbikatı düzenliyor. 16 Mart Pazar günü saat 11.00'de, tüm Muratpaşalılar ilçe genelindeki 228 toplanma alanından kendisine en yakın toplanma alanlarını öğrenerek, afet çantalarıyla afet toplanma alanlarında bir araya gelecek.

"Vatandaşlarımızın anısına iki dakikalık saygı duruşunda bulunacağız"

Belediye Başkanı Ümit Uysal, doğal afetlere karşı hazırlıklı olmanın hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "16 Mart Pazar günü saat 11.00'de, deprem çantalarımızı alarak Muratpaşa'daki toplanma noktalarında bir araya geleceğiz. Deprem ve diğer doğal afetlerde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın anısına iki dakikalık saygı duruşunda bulunacağız" dedi.

Tatbikat nasıl gerçekleştirilecek?

Tatbikat 4 adımda gerçekleştirilecek. Birinci adımda ilçe sakinleri e-devlet uygulaması üzerinden in yakın toplanma alanının öğrenecek. İkinci adım ise su, gıda, ilaç, el feneri gibi temel ihtiyaçları içeren bir acil durum çantası hazırlanacak. Üçüncü adımda ise pazar saat 11.00'de vatandaşlar evlerinizi tahliye ederek toplanma alanına doğru hareket edecek. Son adım ise toplanma alanında buluşulacak.