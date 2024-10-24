Muratpaşa\'da Kahve Şubesine Molotoflu Saldırı

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ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde, maskeli kişi, bir kahve zincirinin şubesine molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Ali Çetinkaya Caddesi'nde Doğu Garajı Kültür Merkezi'ndeki kahve zinciri şubesinde meydana geldi. Dükkana giren maskeli saldırgan, çalışanların üzerine molotofkokteyli attı. Saldırgan uzaklaşırken, iş yeri çalışanları yangın söndürme tüpüyle alevleri söndürdü. Olayda yaralanan olmadı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı. Ekipler, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.