Muratpaşa Plajları Mavi Bayrak Aldı

MURATPAŞA Belediyesi, Antalya falezlerinde bulunan beş plajda bu yıl da mavi bayrak almaya hak kazanmanın mutluluğunu yaşadı. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte, Erenkuş Plajı'nda mavi bayrak töreniyle birlikte deniz dibi temizliği yapıldı.

Muratpaşa Belediyesi, son 10 yıldır plajlarına aldığı mavi bayrak geleneğini korudu. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikle Antalya'nın falezlerinde bulunan Erenkuş Plajı'nda mavi bayrak töreniyle birlikte Muratpaşa Belediyesi ekiplerinin dalgıçlığını yaptığı deniz dibi temizliği gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kabotaj Bayramı'nın denizlerdeki bağımsızlığın simgesi olduğunu belirterek, "Bu bayram çok kıymetlidir. Karasularımızdaki, havalimanlarındaki bağımsızlığımız gibi denizlerdeki bağımsızlığımızı da temsil eder. Genç kuşaklara mutlaka anlatılması gereken bir mirastır" dedi.

'MAVİ BAYRAK BİZDE GELENEK HALİNE GELDİ'

Mavi bayraklı plajların uzun yıllardır ücretsiz hizmet verdiğini belirten Başkan Uysal, "Kıyılarımızı ihale etmiyoruz. Ticari olmayan, halkın özgürce faydalanabileceği sosyal alanlar oluşturuyoruz. Mavi bayrak almak kolay değildir; temizlikten cankurtaran varlığına kadar birçok kriteri yerine getirmeniz gerekir. Ancak biz bu standartları uzun yıllardır koruyoruz. Mavi bayrak artık bizde gelenek haline geldi" diye konuştu.

'VATANDAŞLARIMIZDAN HASSASİYET BEKLİYORUZ'

Muratpaşa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ceren Şahin ise etkinliğin hem mavi bayrak töreniyle hem de deniz dibi temizliğiyle taçlandırıldığını belirtti. Şahin, "Plajlarımızın temiz kalmasını sağlayan periyodik temizliklerimiz sayesinde bu yıl fazla atık çıkmasını beklemiyoruz. Ancak karasal kirlilik denize ulaşıyor. Vatandaşlarımızdan çevreyi kirletmemeleri konusunda hassasiyet bekliyoruz" dedi. Geçmişte yapılan dalışlardan ilginç örnekler paylaşan Şahin, "Geçen yıl yat limanında yapılan dalışta arkadaşlarımız denizden bir kapı çıkardı. Bisiklet, sandalye gibi objeler de bulmuştuk. Su altı canlıları bazen bu atıkları yaşam alanı olarak kullanıyor. O nedenle temizlik yaparken ekosisteme zarar vermemeye özen gösteriyoruz" dedi.

Bugünkü dalış kapsamında ise denizden çok sayıda şişe, fayans, demir parçaları ve tahta masa su yüzeyine çıkartıldı.

Haber- kamera: Aysu DURSUN/ANTALYA,