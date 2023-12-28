Muş Belediye Başkanı, İlkokul Öğrencisinin Talebini Yerine Getirdi

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, kendisine dilekçe yazan ilkokul öğrencisinin, okul bahçesine bank yerleştirilmesi talebini yerine getirdi.

Muş Prof. Dr. Vahit Özmen İlkokulundaki 3. sınıf öğrencileri, Hayat Bilgisi dersinde dilekçe ve mektup yazma konusunu işledi.

Sınıf öğretmeni Fatma Kaymaz, öğrencilerinden mektup ve dilekçe yazmalarını istedi.

Öğrencilerinden Öykü Tontaş, Muş Belediye Başkanlığına yazdığı mektubunda okul bahçesine bank yerleştirilmesini istedi.

Kaymaz, öğrencisi ile belediyeye giderek mektubu Muş Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğüne teslim etti.

Öğrencinin talebini okuyan Asya'nın talimatı üzerine okulun bahçesine bank yerleştirildi.

Okulu ziyaret eerek öğrencilere hediyeler dağıtan Asya, öğrencinin talebi üzerine okulu ziyaret ettiğini söyledi.

Öğrencilere mektup yazma kültürünü öğreten sınıf öğretmeni Fatma Kaymaz'a teşekkür eden Asya, şöyle konuştu:

"Öykü öğrencimiz de belediyeye ve şahsıma ithafen bir mektup yazmıştı. Aileler için okul bahçesine oturma bankı isteğini iletmişti. Bu çok anlamlı bunduğumuz talebini yerine getirdik. Öykü'yü de sınıfta ziyaret ettik. Öğrencinin talebini yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşadık."

Kaymaz ise desteğinden dolayı Asya'ya teşekkür ederek, "Bir kaç öğrencimiz okul idaresine ve belediye başkanlığına taleplerini yazdılar. Bu mektuplarda çeşitli taleplerde bulundular. Öğrencilerimden biri okula her geldiğinde annesinin babasının ayakta kaldığını, dersteyken onu beklediğini ve çok yorulduğunu belirtmişti. Bunun için belediye başkanından oturma bankı talep etti. Belediye başkanımız da okulumuza geldi, bahçeye bankların yerleştirilmesini sağladı." ifadelerini kullandı.

Mektup yazan öğrenci Öykü Tontaş da "Derste öğretmen mektup ve dilekçenin nasıl yazılacağını anlattı. Öğretmenimiz bizden dilekçe yazmamızı istedi. Bende belediye başkanına talebimi yazdım. Öğle arası annem ve babam beni beklerken çok yoruluyordu. Bu nedenle oturma bankı rica etmiştim. Belediye başkanımız bize oyuncak dağıttı ve bankımızı getirdi." dedi.