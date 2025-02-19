23-50 KİLOMETREDE TRAFİK DURDU
Muş-Kulp- Diyarbakır kara yolunun 23 ile 50'nci kilometreleri arasında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafik durdu. Yetkililer, yolun güvenli hale getirilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Sürücülere mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları ve alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarı yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Muş-Kulp-Diyarbakır Kara Yolunda Trafik Durdu - Son Dakika
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