Muş-Kulp-Diyarbakır Kara Yolunda Trafik Durdu

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23-50 KİLOMETREDE TRAFİK DURDU

Muş-Kulp- Diyarbakır kara yolunun 23 ile 50'nci kilometreleri arasında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafik durdu. Yetkililer, yolun güvenli hale getirilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Sürücülere mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları ve alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarı yapıldı.