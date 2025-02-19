Muş'ta Aileler PKK'ya Karşı Eylemde - Son Dakika
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Muş'ta Aileler PKK'ya Karşı Eylemde

Muş\'ta Aileler PKK\'ya Karşı Eylemde

Çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti önünde evlat nöbeti tutmaya devam ediyor.

19.02.2025 13:48
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Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemlerini sürdüren aileler, DEM Parti ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Eylemde aileler, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar taşıdı.

Oğlu için eyleme katılan Ayten Koçhan, gazetecilere, 9 yıldır çocuğundan haber alamadığını söyledi.

DEM Parti ve terör örgütü PKK'dan çocuğunu isteyen Koçhan, "Artık versinler çocuklarımızı, yeter. Artık evlat hasretine dayanamıyoruz. Evlatlarımızın peşindeyiz. Yüreğimizdeki acı sizin yüreğinize de düşsün. Görün bakalım evlat acısı nasıl. Sadece evlatlarımızı istiyoruz. Oğlum, dön gel, yolunuz yol değil, kaçacak yeriniz kalmadı." dedi.

Oğlu Osman'a "teslim ol" çağrısında bulunan Naciye Sönmez Yıldız ise "DEM Parti ve terör örgütü PKK'nın kimseye bir faydası yok. Gelin teslim olun. Ailenizin yanına gelin." diye konuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, DEM Parti, Politika, 3-sayfa, Güncel, Terör, PKK, Son Dakika

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