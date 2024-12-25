Muş'ta Evlat Nöbeti Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muş'ta Evlat Nöbeti Devam Ediyor

Muş\'ta Evlat Nöbeti Devam Ediyor

Muş'ta PKK tarafından kaçırılan çocuklar için aileler, DEM Parti önünde eylem sürdürüyor.

25.12.2024 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürdü.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle her çarşamba yaptıkları eylemlerine devam eden Muşlu aileler, DEM Parti ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Eylemde evlatlarının fotoğrafını taşıyan anne ve babalar, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Eyleme katılan Naciye Sönmez Yıldız, oğlunun 9 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Oğluna teslim olması çağrısında bulunan Yıldız, "Osman, sesimi duyuyorsan dön. Oranın size hayrı yok. Kar, kış, yağmur, çamur demeden buraya senin için geliyoruz. Senin için perişan olduk. Siz çocuk değilsiniz, geri dönün." diye konuştu.

Baba Alaattin Koçhan ise oğlunun Bursa'dan kaçırıldığını anlattı.

DEM Parti ve terör örgütü PKK'dan evladını istediğini belirten Koçhan, "Oğlumu göndersinler. Oğlum, Ersin, sesimi duyuyorsan gel. Gözümüz yollarda kaldı. Burada sana ve bütün arkadaşlarına sesleniyorum, mağaralarda, taş diplerinde canınızı kaybetmeyin, dönün gelin." dedi.

Kaynak: AA

DEM Parti, Politika, 3-sayfa, Güncel, Çocuk, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Evlat Nöbeti Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:37 Erdoğan gazetecinin “Ek zam yapılacak mı“ sorusunu yanıtsız bıraktı Erdoğan gazetecinin "Ek zam yapılacak mı?" sorusunu yanıtsız bıraktı
13:19 Özgür Özel asgari ücret ile ilgili HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ’i ziyaret edecek Özgür Özel asgari ücret ile ilgili HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ'i ziyaret edecek
12:14 Ne diyeceği merak konusuydu İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret mesajı Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
11:30 Kazakistan’da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı Kazakistan'da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı
10:11 Kazakistan’da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü Kazakistan'da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü
19:24 Arda Güler, yılın en iyi genç futbolcuları arasında yer aldı Arda Güler, yılın en iyi genç futbolcuları arasında yer aldı
19:23 Muğla’da 3.9 büyüklüğünde deprem Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem
19:12 TIR sürücüsünün vücudundan çıkanlar şaşkına çevirdi TIR sürücüsünün vücudundan çıkanlar şaşkına çevirdi
19:00 Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti’den istifa etti Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti'den istifa etti
18:54 Balıkesir’deki patlamanın yarattığı hasar görüntülendi Balıkesir'deki patlamanın yarattığı hasar görüntülendi
18:34 Meclis’teki ’çatı gruba’ Yeniden Refah Partisi de dahil oluyor Meclis'teki 'çatı gruba' Yeniden Refah Partisi de dahil oluyor
18:30 Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Arda Turan, PFDK’ya sevk edildi Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Arda Turan, PFDK'ya sevk edildi
18:00 Gelecek-Saadet grubundan yeni formül: DEVA Partisi sürece dahil olabilir Gelecek-Saadet grubundan yeni formül: DEVA Partisi sürece dahil olabilir
17:49 Beşiktaş’ta başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı’nın listeleri belli oldu Beşiktaş'ta başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın listeleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 14:47:58. #1.13#
SON DAKİKA: Muş'ta Evlat Nöbeti Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.