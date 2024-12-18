Muş'ta Evlat Nöbeti Sürüyor - Son Dakika
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Muş'ta Evlat Nöbeti Sürüyor

Muş\'ta Evlat Nöbeti Sürüyor

Muş'ta PKK tarafından kaçırılan çocukları için aileler, DEM Parti önünde eylemlerine devam ediyor.

18.12.2024 12:17
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Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini devam ettirdi.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemlerini sürdüren Muşlu aileler, DEM Parti ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Eylemde evlatlarının fotoğrafını taşıyan anne ve babalar, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Eyleme katılan Ayten Koçhan, gazetecilere, oğlunun 9 yıl önce Bursa'da kaçırıldığını söyledi.

DEM Parti ve terör örgütü PKK'dan çocuğunu istediğini belirten Koçhan, "Oğlum, daha kaçacak yeriniz kalmadı. Gelin, teslim olun, devlete sığının. Onlar sizi kandırıyor. 3 yıldır eylemimize devam ediyoruz. Sen gelene kadar buradayım. Evlat hasretine dayanamıyoruz yavrum. Yeter artık, analar babalar ağlamasın." diye konuştu.

Halit Altun ise oğlunun 13 yıl önce üniversite okuduğu sırada kaçırıldığını dile getirdi.

Evladına kavuşmak için hem Diyarbakır'da hem de Muş'ta eylemlere katıldığını anlatan Altun, "Eylemimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Çocuklarımızı istiyoruz, başka bir talebimiz yok. Bu çocuklarımızın sebebi onlar." dedi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, DEM Parti, Politika, 3-sayfa, Güncel, Terör, PKK, Son Dakika

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