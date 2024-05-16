Muş\'ta eylem ve etkinlikler 4 gün süreyle yasaklandı

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Muş Valiliği, kent genelinde eylem ve etkinliklerin 4 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, 6-8 Ekim 2014'te Suriye'de bulunan Kobani'ye (Ayn el-Arap) terör örgütü DEAŞ'ın saldırmasıyla başlayan ve Türkiye'de de karşıt grupların karşı karşıya gelmesiyle çıkan kitlesel eylem sonucunda vatandaşların ölüm ve yaralanmasına neden olan olayların yaşandığı anımsatıldı.

Olaylara karışan sanıklara, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada verilen kararlar neticesinde örgüte müzahir kişilerce yasa dışı eylemlerin gerçekleştirilebileceği belirtilen açıklamada, bu eylemlerde vatandaşların can ve mal güvenliğini olumsuz etkileyecek fiillerin meydana gelebileceğinin, karşıt görüşlü grupların karşı karşıya gelerek istenmeyen olaylara sebebiyet verebileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.

Belirtilen olaylar ile sonuçlarının kentte yaşanmaması, muhtemel olayların önüne geçilebilmesi, tesis olunan huzur ve güven ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, temel hak ve özgürlüklerin korunması, şiddet olaylarının engellenmesi ve terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesinin amaçlandığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17, 19 ve 22. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri kapsamında, Valilik makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetler ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere, ilimiz mülki sınırları içerisinde tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma gibi tüm etkinlikler 16 Mayıs günü saat 18.00'den 19 Mayıs günü saat 23.59'a kadar 4 gün süreyle yasaklanmıştır."