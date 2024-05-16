Muş'ta eylem ve etkinlikler 4 gün süreyle yasaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muş'ta eylem ve etkinlikler 4 gün süreyle yasaklandı

Muş\'ta eylem ve etkinlikler 4 gün süreyle yasaklandı

Muş Valiliği, 6-8 Ekim 2014'te yaşanan olayların tekrarlanmaması ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelindeki eylem ve etkinliklerin 4 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Yasak kapsamında toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, miting, çadır kurma, oturma eylemi gibi tüm etkinlikler yer alıyor.

16.05.2024 21:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş Valiliği, kent genelinde eylem ve etkinliklerin 4 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, 6-8 Ekim 2014'te Suriye'de bulunan Kobani'ye (Ayn el-Arap) terör örgütü DEAŞ'ın saldırmasıyla başlayan ve Türkiye'de de karşıt grupların karşı karşıya gelmesiyle çıkan kitlesel eylem sonucunda vatandaşların ölüm ve yaralanmasına neden olan olayların yaşandığı anımsatıldı.

Olaylara karışan sanıklara, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada verilen kararlar neticesinde örgüte müzahir kişilerce yasa dışı eylemlerin gerçekleştirilebileceği belirtilen açıklamada, bu eylemlerde vatandaşların can ve mal güvenliğini olumsuz etkileyecek fiillerin meydana gelebileceğinin, karşıt görüşlü grupların karşı karşıya gelerek istenmeyen olaylara sebebiyet verebileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.

Belirtilen olaylar ile sonuçlarının kentte yaşanmaması, muhtemel olayların önüne geçilebilmesi, tesis olunan huzur ve güven ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, temel hak ve özgürlüklerin korunması, şiddet olaylarının engellenmesi ve terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesinin amaçlandığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17, 19 ve 22. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri kapsamında, Valilik makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetler ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere, ilimiz mülki sınırları içerisinde tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma gibi tüm etkinlikler 16 Mayıs günü saat 18.00'den 19 Mayıs günü saat 23.59'a kadar 4 gün süreyle yasaklanmıştır."

Kaynak: AA

Muş Valiliği, Muş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta eylem ve etkinlikler 4 gün süreyle yasaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 03:42:23. #1.11#
SON DAKİKA: Muş'ta eylem ve etkinlikler 4 gün süreyle yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement