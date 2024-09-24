Muş'ta Lise Öğrencisi Kayboldu - Son Dakika
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Muş'ta Lise Öğrencisi Kayboldu

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Muş'ta 22 Eylül'de kaybolan 16 yaşındaki Bedirhan Bingöl'ü AFAD ve jandarma arıyor.

24.09.2024 17:21
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MUŞ'ta 22 Eylül'de evinden çıkıp, geri dönmeyen lise öğrencisi Bedirhan Bingöl (16), AFAD ve jandarma ekipleri tarafından aranıyor. Alparslan-1 Barajı kıyısında Bedirhan'a ait olduğu değerlendirilen mont bulunurken, ekipler çalışmalarını baraj gölünde yoğunlaştırdı.

Merkeze bağlı Elçiler köyünde yaşayan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Bedirhan Bingöl, 22 Eylül'de çıktığı evine bir daha geri dönmedi. Bedirhan'ın telefonuna ulaşamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar sonrası AFAD ve jandarma ekipleri, harekete geçti. Elçiler köyü ve çevre köylerde arama başlatan ekipler, Bedirhan Bingöl'ün 22 Eylül'de saat 16.28'de Bostankent İmam Hatip Ortaokulu'nun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsüne ulaştı.

DALGIÇ EKİPLERİ YOLA ÇIKTI

Bedirhan'ın son görüldüğü alanda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Alparslan-1 Barajı kıyısında gence ait olduğu değerlendirilen monta rastladı. Bunun üzerine arama çalışmaları, baraj gölünde yoğunlaştırıldı. Jandarma ekipleri bot ile suda, AFAD ekipleri ise karada aramalarını sürdürüyor. Öte yandan çevre illerden dalgıç ekiplerinin arama-kurtarma çalışmalarına destek için yola çıktığı öğrenildi.

Muş\'ta Lise Öğrencisi Kayboldu
Kaynak: DHA

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