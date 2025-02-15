Muş\'ta Park Halindeki Hafif Ticari Araçta Yangın Çıktı

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MUŞ'ta park halindeyken motor kısmında alev alan hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi.

Merkez İstasyon Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde, dün akşam saatlerinde park halinde bulunan Yasin Rençber'e ait 49 AT 535 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Muş Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale eden ekipler, yangını söndürdü. Yangında, herhangi bir yaralanma olmazken araçta zarar oluştu.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.