Muş'ta Regaib Kandili Coşkusu - Son Dakika
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Muş'ta Regaib Kandili Coşkusu

Muş'ta Regaib Kandili, dualarla idrak edildi ve vatandaşlara irmik helvası ikram edildi.

02.01.2025 20:55
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Muş'ta Regaib Kandili dualarla idrak edildi

MUŞ - İslam aleminde üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaib Kandili, vatandaşların yoğun katılımıyla Muş Salih Muhlise Çağlayan Camisinde dualarla idrak edildi.

Regaip Kandili, tüm yurtta olduğu gibi Muş'ta dualarla idrak edildi. Yatsı vakti Çağlayan Camisi'ne gelen vatandaşlar, Regaip Kandilini dualarla idrak etti.

Camileri dolduran Müslümanlar, geceyi Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve dualarla karşıladı. Ayrıca Program sonunda, Türk Kızılay Muş Şubesi tarafından cami çıkışında vatandaşlara irmik helvası ikram edildi.

İl Müftüsü Halil İbrahim Demir, Çağlayan Camisi'nde toplanan cemaatle bir araya gelerek, bu mübarek gecenin anlam ve önemine dikkat çekti. Müftü Demir, Regaib Kandil'inde edilen duaların kabul olacağına vurgu yaparak, vatandaşlardan bu özel geceyi ibadet ve dua ile geçirmelerini istedi. Müftü Demir, "bu gün recep ayının ilk gecesi yani Regaip kandili Cuma gecesine denk geldi. Regaip demek rağbet demektir. Peygamber Efendimiz, bu ayla ilgili olarak 'Allah'ım bize recep ve şaban'ı mübarek kıl ve ramazana ulaştır' şeklinde dua ediyor' recep ayı ramazan ayının müjdeleyicisidir. Bu gecede yapılan dualar kabul ediliyor inşallah" dedi.

Cami çıkışında vatandaşlara helva ikramında bulunan Türk Kızılayı Muş İl Merkezi Başkanlığı

Bağış Yönetim Uzmanı Gökhan Geyik, "Bu gün özel ve anlamlı bir gün. Bizde Kızılay Muş Şube Başkanlığı olarak çağlayan camii önüne gelerek cami çıkışı vatandaşlarımıza irmik helvası dağıttık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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