Muş'ta Traktör Devrildi

Muş'ta şeker pancarı yüklü traktör devrildi.
Muş- Bitlis kara yolunda 5 kilometresinde Abdullah Balkaya'nın kullandığı 49 AAT 976 plakalı şeker pancarı yüklü traktör kontrolden çıktı.
Traktör ve römorkunun devrilmesiyle yol kenarında park halindeki otomobil de hafif hasar oluştu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.
Pancarların yola saçılması sonucu trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
Traktör, çekici yardımıyla kaldırıldı.
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