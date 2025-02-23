Musa Eroğlu İzmir'de Sanatseverlerle Buluştu

Güncel

(İZMİR) - Türk halk müziğinin dev ismi Musa Eroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nu ağırladı.

Uzun yıllar Türk halk müziğine katkılar sağlayan ve sayısız eseriyle geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden Musa Eroğlu, geleneksel Türk müziğinin en özel ezgilerini dinleyicilerle buluşturdu.

Repertuvarında unutulmaz halk türkülerine yer veren sanatçı, bağlamasıyla da izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.