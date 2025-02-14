Müsavat Dervişoğlu'ndan Demokrasi Vurgusu - Son Dakika
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Müsavat Dervişoğlu'ndan Demokrasi Vurgusu

Müsavat Dervişoğlu\'ndan Demokrasi Vurgusu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, emeklilerin haklarının korunması gerektiğini ve Türkiye'nin bir demokrasi ülkesi olması gerektiğini savundu. Ayrıca TÜSİAD başkanına yönelik soruşturma sürecine de dikkat çekti.

14.02.2025 23:42  Güncelleme: 23:50
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Bu millet üzerinde, insanları susturmaya yönelik baskıların mutlak suretle ortadan kaldırılması lazım. Siyasi partilerin genel başkanları sözleri ve eylemleri yönüyle hapishanelere gönderiliyor. TÜSİAD başkanıyla ilgili de bir soruşturma başlatılmış. Bu ülkenin üzerinde yargı gücünün, hükümet tarafından demokrasi kılıcı gibi sallandığına delalet eden uygulamalardır. Böyle bir Türkiye dışarıdan bakıldığında demokratik bir Türkiye görüntüsü vermez" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, çeşitli ziyaretler için Kırşehir'e geldi. Emekliler Lokali ziyaretinde açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, "14 bin 500 TL emekli maaşıyla geçinilebilmesi mümkün değil. Emeklilerimizin refah payından beklentilerini karşılayabilecek ölçüde beklentilerini karşılayabilmesi icap ediyor. İntibak yasalarının çıkarılması gerekiyor. Emeklilik üzerindeki çeşitliliğin kaldırılması gerekiyor. Yani emekliler, geçmiş dönemde çalışmış, maaşını almış, emekliden prim kesilmiş, bütün bir ömrü çalışarak, mücadele ederek sürdürmüş, hayatlarının geri kalan dönemlerinde de insanca bir yaşam koşulu temin etmek üzere de çaba sarf etmiş insanlar. Dolayısıyla devlete verdiklerini almak istiyorlar. Devletten bir lütuf beklemiyorlar. Bütün gelişmiş toplumlarda devlet, emeklinin hak ve hukukunu korumaya yönelik işlere imza atar. Ama Türkiye'de üzülerek ifade ediyorum ki emeklilerimiz bir bedeli sanki ödemeye mahkum bırakılmışlar. Biz onların hak ve hukuk savunma mücadelesini sürdüreceğiz" diye konuştu.

'SİYASİ PARTİLERİN GENEL BAŞKANLARI HAPİSHANELERE GÖNDERİLİYORLAR'

TÜSİAD başkanına yönelik soruşturmaya değinen Başkan Dervişoğlu, "Konuşmayı yasaklarsanız, demokrasiyi örselerseniz, hukuk ve adalet tartışılır hale gelirse elbette ki Türkiye'de beklentilerinize karşılık bulabilme açısından zorluklarla karşılaşırsınız. Bu millet üzerinde, insanları susturmaya yönelik baskıların mutlak suretle ortadan kaldırılması lazım. Şimdi bakınız siyasi partilerin genel başkanları sözleri ve eylemleri yönüyle hapishanelere gönderiliyorlar. Gazeteciler tutuklanıyorlar. Yazarlar ve aydınlar neredeyse topluma öncülük etmeleri gerekirken bir suskunluk sarmalına mahkum edilmiş durumda. TÜSİAD başkanıyla ilgili de bir soruşturma başlatılmış. Bu ülkenin üzerinde yargı gücünün hükümet tarafından demokrasi kılıcı gibi sallandığına delalet eden uygulamalardır. Buradan bu uygulamaları yapanları da bir anlamıyla uyarmış olayım. Böyle bir Türkiye dışarıdan bakıldığında demokratik bir Türkiye görüntüsü vermez" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN BİR DEMORKASİ ÜLKESİ OLMASI LAZIM'

Sözlerini sürdüren Dervişoğlu, "Bu ülkeyi yönetenlere tekrar sesleniyorum. Türkiye'nin bir demokrasi ülkesi olması lazım. Türkiye'de insanların konuşabilmesi, eleştirmesi, hak ve hukukunu savunması lazım. Gerektiği zaman siyaseti ve yönetim anlayışını sorgulayabilmesi lazım. Bunları yapmayı becerebilirsek önümüzdeki dönemlerde aydınlık bir Türkiye hayalini gerçekleştirmiş ve yaşama geçirmiş oluruz. Aksi takdirde baskıyla nereye kadar gidecek. Siyasi partiler, emekliler, emekçiler, sivil toplum kuruluşları susacak hatta onunda ötesinde susturulacak. Sanatçılar ve aydınlar suskunluğa mahkum edilecek. Türkiye'de bir tek adam konuşacak. ya da o bir tek adamın avanesi konuşacak. Yargının da bu konuşanın dışında birinin konuşması durumunda hemen vaziyet alarak talimatla hareket etmesi temin edilecek. Türkiye'de böyle bir şey kabul edilemez. 21'inci asırda yaşıyoruz" dedi.

NEŞET ERTAŞ'A AİT PLAK SATIN ALDI

Emekliler Lokali ziyaretinin ardından esnaf ziyaretine geçen İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, tüm sanatçıların plaklarının olduğu tarihi eserlerin bulunduğu bir işletmeyi ziyaret ederek Neşet Ertaş'a ait plak ve gramofon satın aldı. İşletme çıkışında ise "Neşet Ertaş'ı dinlediğinde duygulanmak için Kırşehir'de olmak gerekmiyor. Ama Kırşehir'de olmak da farklı bir atmosfer yaratıyor. Anadolu tezenesinin manevi hatırası önünde saygıyla eğiliyorum" diye konuştu.

Haber-Kamera: Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR,

Kaynak: DHA

İYİ Parti, Demokrasi, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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