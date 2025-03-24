MÜSİAD'dan Sevgi İftarı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MÜSİAD'dan Sevgi İftarı

MÜSİAD Mersin Şubesi, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar için iftar programı düzenledi.

24.03.2025 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şubesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara yönelik iftar programı düzenledi.

MÜSİAD Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, Yenişehir ilçesinde bir otelde "Sevgi İftarı" temasıyla gerçekleştirilen programda, her zaman çocukların yanında olduklarını söyledi.

İş insanları olarak çocukların geleceğini daha güçlü kılmak için çalıştıklarını dile getiren Kayan, şöyle konuştu:

"Sizler bu ülkenin yarınları, bizim evlatlarımızsınız. Biz sadece bir iftar sofrasını değil, sevgimizi, dostluğumuzu ve kardeşliğimizi de paylaşmak için buradayız. Sizlerle bir arada olmanın huzurunu yaşıyoruz. Dünyanın 84 ülkesinde, Türkiye'nin 81 ilinde her zaman çalacak bir kapınız ve sizlere sofrasını açacak bir MÜSİAD ailesi olacak."

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Naci Yılmaz da kimsesizlerin kimsesi olmak için gayret sarf ettiklerini anlattı.

Kur'an-ı Kerim okunan programda çocuklara alışverişte kullanabilecekleri hediye çeki verildi.

Kaynak: AA

Mehmet Sait Kayan, Sevgi Evleri, Kültür Sanat, mersin, Güncel, Yaşam, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel MÜSİAD'dan Sevgi İftarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

00:21 Erdoğan’ın merhum annesine küfrettiler Skandalın ardından 43 kişi gözaltında Erdoğan'ın merhum annesine küfrettiler! Skandalın ardından 43 kişi gözaltında
23:43 Saraçhane’de göstericiler polise saldırdı Saraçhane'de göstericiler polise saldırdı
23:21 Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün
19:42 Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
17:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
09:36 Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
09:18 Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
09:17 Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
09:16 Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
09:10 RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
09:02 Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
08:54 İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
08:51 Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
08:48 Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 02:43:38. #7.12#
SON DAKİKA: MÜSİAD'dan Sevgi İftarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement