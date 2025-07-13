Musk'tan xAI'ye 2 Milyar $ Yatırım

NEW YORK, 13 Temmuz (Xinhua) -- Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, yapay zeka firması xAI'ye 2 milyar ABD doları tutarında yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Wall Street Journal'ın cumartesi günü şirketlere yakın yatırımcılara dayandırdığı haberinde yatırımın, xAI'nin geçen ay Morgan Stanley tarafından açıklanan 5 milyar dolarlık öz sermaye artışı çerçevesinde gerçekleşeceği vurgulandı. Bu, SpaceX'in xAI'ye yaptığı bilinen ilk yatırım olmasının yanı sıra, şirketin başka bir firmaya gerçekleştirdiği en büyük yatırımlardan biri olarak öne çıkıyor.

Musk, ChatGPT platformunun yaratıcısı olan önde gelen yapay zeka araştırma ve dağıtım şirketi OpenAI ile rekabette yapay zeka girişimi xAI'yi desteklemek üzere iş imparatorluğunu yoğun şekilde seferber etmiş durumda.

Bu yılın başlarında Musk, yapay zeka araştırma laboratuvarı xAI'yi sosyal medya platformu X ile entegre ederek Grok'un erişimini genişletti. Habere göre, bu entegrasyon yeni şirkete 113 milyar dolarlık bir değer kazandırdı.

SpaceX'in Starlink uydu internet hizmetinin müşteri destek özelliklerini güçlendiren Grok'u "dünyanın en akıllı yapay zekası" olarak tanımlayan Musk, çarşamba günü gerçekleştirilen Grok 4 yapay zeka sohbet robotu lansmanında bu teknolojiyi Tesla'nın Optimus insansı robotlarına entegre etme planlarını da paylaştı.

Habere göre, Musk'ın temsilcileri SpaceX ile xAI arasında gelecekte daha fazla işbirliği yapılabileceğini ifade etti.