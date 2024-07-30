Muşlu İşadamları Girişimciler Derneği Engellilere Yardım Etti - Son Dakika
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Muşlu İşadamları Girişimciler Derneği Engellilere Yardım Etti

Muşlu İşadamları Girişimciler Derneği (MİGDER) tarafından temin edilen akülü araçlar ve tekerlekli sandalyeler, 57 engelliye dağıtıldı. Programda yapılan Kur'an-ı Kerim okunması ve dua etmenin ardından engellilere yardımlar teslim edildi. MİGDER Başkanı Levent Özmen, bugüne kadar 250 engelliye tekerlekli sandalye desteği sağladıklarını belirtti ve destek veren iş insanlarına teşekkür etti. Muş Bedensel Engellileri Derneği Başkanı Bedri Korkmaz da MİGDER'in 57 engelliye yardım ettiğini ve bundan sonra engellilerin daha rahat dolaşabileceğini ifade etti. Programa Vali Yardımcısı, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

30.07.2024 20:49
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Muşlu İşadamları Girişimciler Derneğince (MİGDER) temin edilen akülü araçlar ile tekerlekli sandalyeler 57 engelliye dağıtıldı.

Muş Gençlik Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezi'nde Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle başlayan programda, akülü araçlar ve tekerlekli sandalyeler engellilere teslim edildi.

MİGDER Başkanı Levent Özmen, bugüne kadar kentte yaşayan 250 engelliye tekerlekli sandalye desteğinde bulunduklarını söyledi.

Mersin'de yaşadığını ve derneklerinin orada faaliyetlerini sürdürdüğünü anlatan Özmen, "Bir Muşlu olarak öncelikle kendi memleketimizdeki ihtiyaç sahiplerine destek olmak istedik. Elimizden geldiği kadar bu kardeşlerimize ön ayak olacağız. Engelli kardeşlerimiz bizim çocuklarımız. Biz de engelli adayıyız." dedi.

Destek veren tüm iş insanlarına teşekkür eden Özmen, ellerinden geldiği kadar engellilere yardımcı olacaklarını anlattı.

Özmen, "Onların yüzü güldüğünde biz mutlu oluruz. Bunlarla huzur buluyoruz. İşimizi gücümüzü bir tarafa bırakıp engelli kardeşlerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Bu kampanyamız devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Muş Bedensel Engellileri Derneği Başkanı Bedri Korkmaz ise MİGDER tarafından 57 engelliye akülü araç ve tekerlekli sandalye dağıtıldığını belirtti.

Korkmaz, "Kendilerine teşekkür ederiz. Bundan sonra engelli kardeşlerimiz sokaklarda daha rahat dolaşabilecekler." diye konuştu

Programa, Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz, ilçe ve belde belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

Levent Özmen, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muşlu İşadamları Girişimciler Derneği Engellilere Yardım Etti - Son Dakika

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