Müslüm Berat Aslan Altın Madalya Kazandı

(ANTALYA)- Manavgat Belediyesi Güreş Kulübü sporcusu Müslüm Berat Aslan, İşitme Engelliler Güreş Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Rıza Keser İşitme Engelliler Yıldızlar, Gençler, Büyükler Serbest ve Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası devam ediyor. Sivas'taki 4 Eylül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, Manavgat Belediyesi Güreş Kulübü'nün sporcusu Müslüm Berat Aslan, Gençler Serbest Güreş 57 kilogram sıkletinde şampiyon olmayı başardı. Genç sporcu, elde ettiği birincilikle birlikte milli takım seçmelerine katılma hakkı kazandı.

Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara genç sporcunun başarısını tebrik ederek, "Sporcumuzu yürekten kutluyorum. Spora ve sporcularımıza olan desteğimiz devam edecek. Kıymetli kardeşimin aynı başarıyı sürdürerek milli mayoyu da giyeceğine inanıyorum" dedi.