Müslüman Aday Mamdani: İntifada Protestosu

ABD'nin New York kentinde düzenlenen Demokrat Partinin belediye başkanlığı ön seçimini kazanan Müslüman aday Zohran Mamdani, bazı çevrelerde "Yahudi toplumuna tehdit" teşkil ettiğini düşünülen "küresel intifada" çağrısının kendisi için " İsrail'in Gazze'deki işgaline karşı bir protesto anlamına geldiğini" ifade etti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre Mamdani, New York'ta düzenlenen bir etkinlikte iş insanlarının sorularını yanıtladı.

Bazı kesimlerin "Yahudi toplumuna tehdit" teşkil ettiğini düşündüğü belirtilen "intifadayı küreselleştirme" çağrısına ilişkin soruyu yanıtlayan Mamdani, bu söylemin kendisi için "İsrail'in Gazze'deki işgaline karşı bir protesto anlamına geldiğini" kaydetti.

Mamdani, söz konusu ifadenin temsil ettiği fikri desteklediğini ama "bu tür bir dilin kullanımını" teşvik etmeyeceğini belirtti.

Mamdani'nin "küresel intifada" söylemine yönelik tartışma

Demokrat Senatör Kirsten Gillibrand, Mamdani'nin "küresel cihat" ve "küresel intifada" ifadelerini kullandığını iddia etmiş, belediye başkanı adayının kapsayıcı davranmadığını savunmuştu.

Gillibrand, Mamdani'nin "Yahudi toplumuna tehdit" teşkil ettiğini dile getirmişti.

Mamdani'nin ekibi ise kendisinin söz konusu ifadeleri kullanmadığını ancak ifade özgürlüğü nedeniyle kullanımına da karşı çıkmadığını belirtmesinin ardından Gillibrand özür dilemişti.

Müslüman aday Mamdani'nin belediye başkanı ön seçimini kazanması

ABD'de açıklanan resmi sonuçlara göre, New York'ta düzenlenen Demokrat Partinin belediye başkanlığı ön seçimini kentin Temsilciler Meclisi Üyesi Mamdani kazanmıştı.

Mamdani, oyların yüzde 56'sını alarak en güçlü rakibi eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu 12 puan farkla geride bırakmıştı.

33 yaşındaki Zohran Mamdani, 4 Kasım'daki seçimi kazanması halinde New York'un ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak.