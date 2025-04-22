Mustafa Canbey Üreticilerin Yanında

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, zirai dondan etkilenen Karesi ilçesi Halkapınar Mahallesi'nde incelemede bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün ile bölgeye giden Canbey, badem ve ceviz ağaçlarının da bulunduğu bahçede incelemelerde bulunarak üreticilerle bir araya geldi.

Canbey, burada yaptığı konuşmada, üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Zirai don nedeniyle özellikle meyve ağaçlarında zararın olduğunu anlatan Canbey, şunları kaydetti:

"Üreticimizin mağduriyetini yerinde görmek, ihtiyaçlarını dinlemek ve gereken desteği en hızlı şekilde sağlamak için buradayız. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada. Tarım ve Orman Bakanlığımızla koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rabbim çiftçimizin emeğini zayi etmesin, bereketini artırsın. Üreticimizin emeği de toprağımızın bereketi de bizim için çok kıymetli."

Canbey, önümüzdeki süreçte ilgili kurumlarla işbirliği içinde gerekli adımların atılacağını belirterek, Balıkesirli çiftçilerin her zaman destekçisi olmaya devam edeceklerini bildirdi.