Mustafa Doğan İçin TBMM'de Cenaze Töreni

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(TBMM) - Yaşamını yitiren 19. Dönem SHP Gaziantep Milletvekili ve KRT TV Ankara Temsilcisi Elif Doğan Şentürk'ün babası Mustafa Doğan için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Hayatını 77 yaşında kaybeden 19. Dönem SHP Gaziantep Milletvekili ve KRT TV Ankara Temsilcisi Elif Doğan Şentürk'ün babası Mustafa Doğan için TBMM'de tören yapıldı. Törene, Doğan'ın ailesi ve yakınları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM İdare Amiri ve Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, 28. Dönem CHP'li ve İYİ Partili milletvekilleri, eski bakanlar ve TBMM Başkanvekilleri, eski milletvekilleri, PMD Yönetim Kurulu üyeleri ile gazeteciler katıldı.

Mustafa Doğan'ın naaşı tören mangasının omuzlarında katafalka yerleştirildi. Özgeçmişi okunan Doğan için saygı duruşundu bulunuldu, dua edildi. Doğan'ın ailesi taziyeleri kabul etti.

Doğan için yarın Gaziantep Asri Mezarlığı Bahattin Nakipoğlu Camisi'nde öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılınacak. Namazın ardından Mustafa Doğan'ın naaşı, Gaziantep Asri Mezarlığı'ndaki aile mezarlığında toprağa verilecek.