Müteahhit Mesut Akar Tahliye Edildi - Son Dakika
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Müteahhit Mesut Akar Tahliye Edildi

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Gaziantep'teki yıkılan apartmanların müteahhidi Mesut Akar, tahliye edilmesiyle tepki topladı.

04.01.2025 19:41
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(ANKARA) - Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 51 kişinin hayatını kaybettiği Akar ile Güven apartmanları davasında tutuklu olarak yargılanan müteahhit Mesut Akar, tahliye edildi. Müşteki avukatlarından Abdullah Yalçın, "Bu durum müştekilerin hukuka olan güvenini zedelemiştir. Müteahhidin kötü niyetli hareket ederek 51 kişinin vefat etmesine sebep olmasına rağmen hakkında verilen tahliye kararı kamu vicdanını derinden etkilemiştir. Kamuoyu nezdinde hukuka ve adalete olan güveni sarsmıştır" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bulunan Akar Apartmanı ve Güven Apartmanı da yıkıldı. Enkaz yığınına dönen binalarda 51 kişi yaşamını yitirdi. Soruşturma sürecinde her iki binanın da müteahhidi olan Mesut Akar hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Akar, 19 Mart 2023'te tutuklandı.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, her iki apartmanın da müteahhidi olan Mesut Akar'ın da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ayrı ayrı dava açtı. Dava kapsamında her iki bina için de Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden bilirkişi raporu alındı. Bilirkişi raporlarında Akar'ın ağır, tam ve asli kusurlu olduğu tespit edildi.

2 dosyadan da tahliye edildi...

İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde 16 Ekim'de görülen Akar Apartmanı davasında Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, "Sanık Mesut Akar'ın üzerine atılı suçla ilgili olarak kuvvetli suç şüphesinin bulunması, üzerine atılı suçun ağırlığı, kanundaki ceza miktarı da dikkate alındığında tutukluluk halinin devamına karar verilmesi gerekir" dedi. Mahkeme heyeti de "delillerin büyük çoğunluğunun toplanmış olması ve toplanmayan delillere ilişkin olarak sanığın delilleri karartma ve değiştirme şüphesinin bulunmaması, sanığın sabit ikamet sahibi olması" nedeniyle tahliyesine karar verdi.

İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde 18 Aralık'ta görülen Güven Apartmanı davasında da Cumhuriyet Savcısı mütalaasında "Sanık Mesut Akar'ın üzerine atılı suçla ilgili olarak kuvvetli suç şüphesinin bulunması, dosyadaki bilirkişi esas alınarak sanığın üzerine atılı suçun ağırlığı, kanundaki ceza miktarı da dikkate alındığında tutukluluk halinin devamına karar verilmesi gerekir" dedi. Mahkeme heyeti de "delillerin büyük çoğunluğunun toplanmış olması, toplanmayan delillere sanıkların etkisinin bulunacağına dair somut bir delil olmayacağı, ek rapor için beklenen süre ve toplanmayan delillere ilişkin olarak sanıkların delilleri karartma ve değiştirme şüphesinin bulunmaması" nedeniyle tahliyesine karar verdi.

"Sanığın tahliye edilmesiyle müştekilerin hukuka olan güvenini zedelemiştir"

Müştekilerin avukatlarından Abdullah Yalçın, süreci şöyle değerlendirdi:

"6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bulunan Akar Apartmanı ve Güven Apartmanı yıkılmış, 51 kişi göçük altında kalarak vefat etmiştir. Bu durum üzerine İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma neticesinde iki binanın da müteahhidi olan Mesut Akar tutuklanmıştır. Soruşturma sürecinde Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden bilirkişi raporu alınmıştır. Bu bilirkişi raporunda iki binanın da müteahhidi olan Mesut Akar'ın ağır, tam ve asli kusurlu olduğu tespit ve beyan edilmiştir. Daha sonra soruşturma neticesinde davalar açılmıştır. Her bir müşteki davalara katılarak sanıklardan şikayetçi olduklarını beyan etmişlerdir.

Aynı zamanda müteahhit Mesut Akar soruşturma devam ederken ifadeye gitmemiş ve firar etmiştir. Kolluğun detaylı çalışması sonucu müteahhit Mesut Akar yakalanmış ve ifadesi alınmıştır. Bu duruma rağmen müteahhidin kaçmasına, firar etmesine ve ifadeye gelmemesine rağmen, aynı zamanda bilirkişi raporlarında müteahhidin ağır, tam ve asli kusurlu olmasına rağmen müteahhit her iki dosyadan da tahliye olmuştur. Bu durum müştekilerin hukuka olan güvenini zedelemiştir. Müteahhidin kötü niyetli hareket ederek 51 kişinin vefat etmesine sebep olmasına rağmen sanık hakkında verilen tahliye kararı kamu vicdanını derinden olumsuz etkilemiştir. Kamuoyu nezdinde hukuka ve adalete olan güveni sarsmıştır. Güven Apartmanında ve Akar Apartmanında toplam 51 kişinin göçük altında kalarak vefat etmesine sebep olan sanık Mesut Akar hakkında tahliye kararı verilmesi kamuoyunun hak arama hürriyetini zedelemiş ve kamuoyu nezdinde 'cezasızlık' algısının pekişmesine sebebiyet vermiştir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Müteahhit Mesut Akar Tahliye Edildi - Son Dakika

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