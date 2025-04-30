Mutlu Aile ve Başarılı Çocuk Yetiştirme Püf Noktaları

İletişim Uzmanı Yazar Canten Kaya, Edirne'de mutlu aile ve başarılı çocuk yetiştirmenin püf noktalarını anlattı.

Kaya, "Aile Yılı" kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen söyleşinin ardından gazetecilere, son dönemde evlenmek istemeyen kişilerin veya boşanan çiftlerin sayısının arttığını söyledi.

Acil bir şekilde ailelerin bilinçlendirmeye ihtiyacı olduğunu ifade eden Kaya, bu kapsamda Türkiye'nin farklı illerinde aile bilinçlendirme programları düzenlendiğini dile getirdi.

Eşlerin birbiriyle olan ilişkisinin ailenin mutluluğu açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Kaya, "Bizim başta eşimizle olan ilişkimiz güzelleşmeli. Bundan hareketle eşimize hediye almanın, ona güzel sözler söylemenin, onunda birlikte zaman geçirmenin, birlikte arkadaş, dost olabilmenin evliliğimizi daha da güzelleştireceğini bilmemiz gerekiyor. Mutlu ailede çocuklarımızın başarısının da yükseldiğini görüyoruz." dedi.

Kaya, çocukların büyürken anne ve babalarını rol model aldığını, bu nedenle ebeveynlerin çok dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Ailelere, çocuklarını yetiştirme konusunda bazı tavsiyelerde bulunan Kaya, "Çocuklarınıza rol model olun. Biz çocuklarımızdan daha fazla telefonla ilgileniyoruz, daha fazla televizyon izliyoruz. Biz ne yaparsak onlar da aynısını yapıyor. Önce örnek anne baba olmamız lazım. Ben ne kadar örnek anne baba olursam, çocuğum da o kadar doğru davranışlar edinir. Anne ve babaların da kendilerine çekidüzen vermesi gerekiyor. " ifadelerini kullandı.

Kaya, kendi hayatından da örnekler vererek hayalleri olan çocukların daha başarılı olduklarını ifade etti.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu da söyleşi nedeniyle Kaya'ya teşekkür etti.

Etkinlik sonunda Edirne Valisi Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer, Kaya'ya Selimiye Camisi'nin yer aldığı tablo hediye etti.