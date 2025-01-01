Mützenich'ten Musk'a Sert Tepki - Son Dakika
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Mützenich'ten Musk'a Sert Tepki

SPD Başkanı Mützenich, Elon Musk'ın Almanya'ya yönelik saldırılarını sert bir dille eleştirdi.

01.01.2025 20:46
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Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Meclis Grubu Başkanı Rolf Mützenich, ABD'li iş adamı Elon Musk'ın Almanya'daki siyasiler hakkında yaptığı açıklamalarla sınırı ciddi şekilde aştığını söyledi.

Spiegel dergisine açıklamada bulunan Mützenich, Musk'ın üst düzey Alman siyasetçilere sözlü saldırılarda bulunduğunu ve böylece dost devletler arasındaki ikili ilişkide sınırı aştığını belirtti.

Mützenich, Elon Musk'ın Almanya Cumhurbaşkanı'na yönelik sözlü saldırı bulunmasıyla aslında tüm Almanya'yı hedef aldığını savundu.

ABD'den gelen saygısız, karalayıcı ve müdahale girişimlerinin yeni ABD hükümeti adına ifade edilip edilmediğinin açıklığa kavuşturulmasını isteyen Mützenich, bu konuda netliğe ihtiyacın bulunduğunu kaydetti.

Mützenich, uluslararası zorluklarla ancak ABD ile Almanya arasında sorunsuz bir ilişki olması durumunda mücadele edilebileceğini sözlerine ekledi.

Elon Musk, sahibi olduğu X platformunda Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier için, "Steinmeier antidemokratik bir zorbadır. Yazıklar olsun ona." paylaşımında bulunmuştu.

Musk, daha önce de aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'ni (AfD) överek, "Almanya'yı sadece AfD kurtarabilir." ifadesini kullanmıştı.

Daha sonra bu görüşünü genişleten Musk, Axel Springer medya grubuna ait Welt am Sonntag gazetesinde misafir köşe yazarı olarak kaleme aldığı makalede, AfD'yi destekleyerek partiyi "Almanya için son umut kıvılcımı." olarak nitelendirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mützenich'ten Musk'a Sert Tepki - Son Dakika

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