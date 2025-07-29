MÜYORBİR 25. Yılını Konserle Kutluyor - Son Dakika
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MÜYORBİR 25. Yılını Konserle Kutluyor

29.07.2025 09:22
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MÜYORBİR, 25. kuruluş yıl dönümünü 12 Ağustos'ta İstanbul'da ünlü sanatçılarla kutlayacak.

Bu yıl 25'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) tarafından 12 Ağustos'ta İstanbul Festivali kapsamında "Rüya Gibi Bir Gece" konseri düzenlenecek.

Festival Park Yenikapı'da gerçekleştirilecek konserde, Cem Adrian, Gökhan Türkmen, Hande Yener, Kubat, Melek Mosso ve Nükhet Duru müzikseverlerle buluşacak.

Konsere ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan MÜYORBİR Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Şeşen, 5846 sayılı kanunla kurulmuş, Türkiye'deki yorumcuların haklarını takip eden bir telif birliği olduklarını söyledi.

Şeşen, 25 senedir yorumcu sanatçıların telif mücadelesinde onların yanında ve destekçisi olduklarını belirterek, "Bu sene 25'inci sene, bunun heyecanını taşıyoruz. 25'inci senemiz için çok sayıda etkinlikler yaptık, çalıştaylar, paneller düzenledik. En önemli etkinliğimiz ise 12 Ağustos gecesi olacak." dedi.

Cem Adrian, Gökhan Türkmen, Hande Yener, Kubat, Melek Mosso ve Nükhet Duru'nun hiçbir ücret talep etmeden MÜYORBİR'e katkı sağlamak için konserde yer alacaklarının altını çizen Şeşen, "Bu konserin gelirini MÜYORBİR üyelerinin yararına kullanacağız. Çok mutluyum çünkü Türkiye'de telif haklarının ne yazık ki Avrupa'daki gibi 150-200 senelik bir geçmişi yok, henüz emekleme çağındayız. Buradan yürüme çağına ve sonra koşma çağına ilerleyeceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi'ne de teşekkür eden Şeşen, "Kendileri İstanbul Festivali'nde bize hiçbir ücret talep etmeden sahnelerini açtılar. Sanatseverlerin 12 Ağustos'taki bu eşsiz, rüya gibi geceyi kaçırmamasını isterim çünkü ülkenin bu kadar değerli ismini bir araya getirmek çok da kolay değil." ifadelerini kullandı.

"Özveri, sevinç ve gururla kabul ettik"

Gecede sahneye çıkacak isimlerden MÜYORBİR İletişim ve Sosyal İlişkiler Başkanı Nükhet Duru, 25 yılı idrak ederken böylesi güzel bir konseri gerçekleştirebilmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Sevinçli olduklarını vurgulayan Duru, "Bütün seyircilere, dinleyicilere ve sanat camiasına birlik, beraberlik ve birbirimizi koruyan biçimde çalıştığımızı, yarınlara daha umutla, daha hakkaniyetli olarak baktığımızı göstereceğiz. Adı üzerinde 'Rüya Gibi Bir Gece' yaşatmak istiyoruz. Muhteşem bir orkestra eşliğinde canlı olarak bu gece gerçekleştirilecek. Pek tabii her birimizin bunu özveri, sevinç ve de gururla kabul ettiğini söylemek isterim." şeklinde konuştu.

Nükhet Duru, herkesin tereddüt etmeden mutluluk duyarak konser teklifini kabul ettiğini ifade ederek, "Neden derseniz, insan gerçekten omuz omuza, birlikte, el ele yürüdüğünde bir yol alabilir. Bu telif hakları olur, farklı sosyal haklar olur, bunları yapabilmek ve kendimiz için geri alabilmek ancak birlik olursak, aynı fikri paylaşırsak gerçekleşebilir." görüşünü paylaştı.

Gazeteci ve prodüktör Ali Rıza Türker de 25 yıl önce Kurucu Genel Sekreter olarak başladığı görevi boyunca engelleri aşarak buralara geldiklerini, bu nedenle büyük mutluluğu paylaştıklarını kaydetti.

Gecenin ortaya çıkışında emeği olan MÜYORBİR yönetim kurulu üyelerine, sahneye çıkacak sanatçılara ve Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi'ne teşekkürlerini sunan Türker, elde edilecek gelirle çok daha başarılı işler yapacaklarını vurguladı.

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi CEO'su Özlem Adıgüzel ise tüm konserlerin çok kıymetli olduğunu fakat "Rüya Gibi Bir Gece"nin ayrıca çok önemli olduğunu dile getirdi.

Konserin İstanbul Festivali'nin başlangıç ruhuyla tam olarak örtüştüğüne dikkati çeken Adıgüzel, İstanbul Festivali için kurdukları uluslararası standartlarda eşi benzeri olmayan sahnede MÜYORBİR'in 25'inci yılını kutlayacak olmaktan ve Türk müzik tarihine isimlerini yazdırmış sanatçıları ağırlayacak olmaktan gurur duyduklarını kaydetti.

Adıgüzel, İstanbul Festivali'nde bir yıldızlar geçidini erişilebilir fiyatlarla izlenebilir kıldıklarından dolayı ayrıca büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Ali Rıza Türker, Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi CEO'su Özlem Adıgüzel'e Aşık Veysel'in bir plağını hediye etti.

Daha sonra konuşmacılar ve toplantıya katılan sanatçılar, sahnede hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MÜYORBİR 25. Yılını Konserle Kutluyor - Son Dakika

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