Müzik Lisans Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Müzik Lisans Protokolü İmzalandı

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Gastronomi ve müzik sektörü arasında telif sorunları çözüldü, indirimli müzik lisansı imzalandı.

06.03.2025 13:21
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(İSTANBUL)- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla, ilgili kurumların başkanlarının da hazır bulunduğu, 2023 yılında konaklama tesisleriyle ilk adımı atılan "Müzik Lisansına İlişkin İş Birliği Protokolü", gastronomi tesisleri ile müzik meslek birlikleri arasında da imzalandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla, ilgili kurumların başkanlarının da hazır bulunduğu törenle; 2023 yılında konaklama tesisleriyle ilk adımı atılan "Müzik Lisansına İlişkin İş Birliği Protokolü, gastronomi tesisleri ile müzik meslek birlikleri MSF, MÜZFED, TÜROB, TÜROFED, TURYİD, TÜRES, MESAM, MSG, MÜYORBİR, T.S.M.B., MÜ-YAP, MÜYA-BİR ve MÜZİKBİR arasında İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde imzalandı.

Protokol ile 40 yıllık sorunun çözüldüğü, restoran, kafe, eğlence tesisi gibi işletmelerin yıllardır süren telif ihtilaflarının son bulacağı, müzik ve gastronomi sektörünün kazanacağı belirtildi. Protokolle, TURYİD ve TÜRES üyesi işletmeler, ortalama yüzde 70 indirimli tarife bedelleriyle tek elden kolayca müzik lisansı alabilecek.

Protokolle, gastronomi tesisleri için telif lisansı kolaylaştığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, müzik meslek birlikleri ile gastronomi sektörü arasında telif lisansı konusunda uzlaşı sağlandığı, yargı ihtilaflarının sona erdiği, müzik lisans belgesi uygulaması ile otel sektöründeki 5 bin hukuki işlemin sıfıra indiği belirtilerek, aynı başarının gastronomi sektöründe de hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Müzik Lisans Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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