Myanmar Askeri Yönetiminden Barış Çağrısı

Güncel

Myanmar askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing, ülkedeki silahlı isyancı gruplara barış görüşmelerine katılma çağrısında bulundu.

Myanmar askeri yönetim lideri Hlaing, devlet televizyonundan ülkedeki silahlı isyancı gruplara hitap etti.

Hitabında, söz konusu gruplara barış görüşmelerine katılma çağrısında bulunan Hlaing, "İstekler silahlı şiddet yoluyla değil, masada diyalog kurarak talep edilebilir." ifadesini kullandı.

Askeri yönetim eylülde, ülkedeki silahlı gruplara "şiddeti bırakıp yaklaşan genel seçimlere katılın" çağrısında bulunmuştu.

Öte yandan söz konusu çağrı, Ulusal Birlik Hükümeti (NUG) ve Bamar Halk Kurtuluş Ordusu (BPLA) tarafından reddedilmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA), Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, 17 Eylül'de yaptığı açıklamada, Myanmar'da askeri darbenin yapıldığı 2021'den bu yana en az 5 bin 350 sivilin öldürüldüğünü ve 3,3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini bildirmişti.