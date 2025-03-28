Myanmar'da 7.7 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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Myanmar'da 7.7 Büyüklüğünde Deprem

Myanmar'da meydana gelen depremde en az 10 kişi hayatını kaybetti, birçok bina çöktü.

28.03.2025 12:58
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KUNMİNG, 28 Mart (Xinhua) -- ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu cuma günü Myanmar'ın Sagaing kentinin 16 km kuzey kuzeybatısında 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Yerel medya kuruluşu Khit Thit'in haberine göre, güçlü depremin etkisiyle Mandalay'da bir caminin çökmesi sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Gelen haberlerde Mandalay Bölgesi'ndeki bazı binaların çöktüğü, Mandalay ile Yangon arasındaki bazı yollarınsa hasar gördüğü ve ulaşıma kapandığı bildirildi.

Yangon'daki Xinhua muhabirlerinin bildirdiğine göre sarsıntılar, Myanmar'ın başkenti Nepido ve ülkenin en büyük şehri Yangon'da da güçlü şekilde hissedildi.

Deprem, Çin-Myanmar sınırında bulunan Çin'in güneydoğusundaki Yunnan eyaletinin bazı kentlerinde de güçlü şekilde hissedildi. Cuma günü yerel saatle 14.20'de meydana gelen depremin ardından eyalette şu ana kadar can kaybı bildirilmedi.

Eyaletin merkezi Kunming'de yaşayan birçok kişi sarsıntılar üzerine bulundukları binalardan dışarı çıkarak açık alanlarda kalmayı tercih etti.

Depremin etkileri diğer komşu ülkelerde de hissedildi. Laos'un başkenti Viyentiyan ve Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Xinhua muhabirleri, sarsıntıların bu kentlerde de güçlü şekilde hissedildiğini bildirdi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta inşaat halindeki 30 katlı bir bina depremin etkisiyle çöktü. Çökme nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 43 kişidense haber alınamıyor.

Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra, Bangkok'ta olağanüstü hal ilan etti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Myanmar'da 7.7 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

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