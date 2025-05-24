Myanmar'da Arakanlı Mülteci Faciası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Myanmar'da Arakanlı Mülteci Faciası

24.05.2025 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNHCR, Myanmar açıklarında 427 Arakanlı mültecinin hayatını kaybetmiş olabileceğinden endişeli.

(ANKARA) – Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), bu ay Myanmar açıklarında meydana gelen iki ayrı deniz faciasında 427 Arakanlı mültecinin hayatını kaybetmiş olabileceğinden endişe duyduklarını açıkladı.

UNHCR'ye göre bu ay denize açılan iki teknede toplam 514 kişi bulunuyordu. İlk tekne 9 Mayıs'ta, ikincisi ise 10 Mayıs'ta battı. Her iki teknede bulunanların, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki kalabalık ve yoksul kamplarda yaşayan mülteciler ile Myanmar'ın Arakan eyaletinden kaçan siviller olduğu belirtildi. Bu iki tekneden yalnızca 87 kişi kurtulabildi.

Şiddetli rüzgarlar, yağmur ve dalgalar, bu yolculukları daha da tehlikeli hale getirirken teknelerin battığı tarihlerde bölgede Muson sezonunun başladığına işaret edildi. Ancak kötüleşen koşullara rağmen Arakanlılar için tek seçeneğin hala çoğu zaman açık deniz olması, insani krizin boyutunu gözler önüne seriyor.

"Umutsuzluk, insanları ölüme sürüklüyor"

UNHCR Asya-Pasifik Bölge Direktörü Hai Kyung Jun, "Sürekli artan insani ihtiyaçlar, ciddi kaynak eksiklikleriyle birleşince, binlerce insan için geriye ölümcül yolculuklardan başka çare kalmıyor. Arakanlılar sadece güvenli, onurlu bir yaşam istiyor" dedi.

2025 yılı içinde Andaman Denizi ve Bengal Körfezi'nden denize açılan her beş kişiden biri ya yaşamını yitirdi ya da kayboldu. Bu rotalar UNHCR'ye göre dünyanın en tehlikeli göç yollarından biri haline gelirken, göçün bir kriz değil uzun süredir devam eden uluslararası ilgisizlik ve ihmallerin bir sonucu olduğu görüşü dile getiriliyor.

UNCHR: Kurtarmak uluslararası bir yükümlülük

UNHCR, bölgedeki ülkeleri ve küresel toplumu "hayat kurtarmak ve denizde tehlike altındaki insanlara yardım etmek konusunda uluslararası deniz hukuku çerçevesindeki sorumluluklarını yerine getirmeye" çağırdı. Açıklamada ayrıca, UNHCR'nin Bangladeş, Hindistan, Endonezya, Malezya, Tayland ve Myanmar'daki Arakanlılara destek verebilmesi için ihtiyaç duyduğu 383,1 milyon dolarlık fonun yalnızca yüzde 30'unun sağlandığı bilgisi paylaşıldı.

Bangladeş, 2017'de Myanmar ordusunun toplu şiddet eylemlerinden kaçan 1,3 milyondan fazla Arakanlıya ev sahipliği yapıyor. Ancak bu kamplarda yaşam koşulları her geçen yıl kötüleşiyor. Arakanlıların tehlikeli rotalara yönelmesi, sadece güvenlik değil, insan onuru, gelecek umudu ve temel yaşam hakkı arayışının da bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: ANKA

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Göçmenler, Myanmar, Güncel, Arakan, Sağlık, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Myanmar'da Arakanlı Mülteci Faciası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastanede boğazına bıçak dayadı, kendini kesmeye başladı Hastanede boğazına bıçak dayadı, kendini kesmeye başladı
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos’u devirerek EuroLeague’de finale yükseldi Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u devirerek EuroLeague'de finale yükseldi
Nefes borusuna yemek kaçan 9 yaşındaki Çağrı, yaşam mücadelesini kaybetti Nefes borusuna yemek kaçan 9 yaşındaki Çağrı, yaşam mücadelesini kaybetti
Özel’e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan’dan yanıt: Hemen bugün açıklasın Özel'e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan'dan yanıt: Hemen bugün açıklasın
Bodrum’da korkunç kaza 16 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti Bodrum'da korkunç kaza! 16 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti
Mustafa Destici’den terör çıkışı: Türkiye Cumhuriyeti devleti kesin bir zafer kazanmıştır Mustafa Destici'den terör çıkışı: Türkiye Cumhuriyeti devleti kesin bir zafer kazanmıştır
Almanya’da tren istasyonunda bıçaklı saldırı: 6’sı ağır, 12 yaralı Almanya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı: 6'sı ağır, 12 yaralı
Sesinden rahatsız olduğu üvey oğlunu öldürdüğü 9 yıl sonra ortaya çıktı Sesinden rahatsız olduğu üvey oğlunu öldürdüğü 9 yıl sonra ortaya çıktı
İnan Kıraç’ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 3’e yükseldi İnan Kıraç'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 3'e yükseldi
Ebru Yaşar’dan Cannes çıkarması Ebru Yaşar'dan Cannes çıkarması
BM Genel Sekreteri Guterres’den kritik uyarı: Gazze kıtlık riski altında BM Genel Sekreteri Guterres'den kritik uyarı: Gazze kıtlık riski altında

17:50
Kamyonetteki korkunç cinayette itiraf geldi 200 bin lira için öldürmüş
Kamyonetteki korkunç cinayette itiraf geldi! 200 bin lira için öldürmüş
17:35
Dolmabahçe’de Suriye zirvesi İşte Erdoğan-Şara görüşmesinde ele alınan konular
Dolmabahçe'de Suriye zirvesi! İşte Erdoğan-Şara görüşmesinde ele alınan konular
16:11
Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler
Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler
15:57
Hilmi Türkmen: 41 yıllık tarihinde ilk kez Üsküdar Belediyesi’ne haciz geldi
Hilmi Türkmen: 41 yıllık tarihinde ilk kez Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi
07:23
PKK’nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
02:09
Merkez Bankası, yurt dışı TL borçlarına uygulanan zorunlu karşılık oranını arttırdı
Merkez Bankası, yurt dışı TL borçlarına uygulanan zorunlu karşılık oranını arttırdı
01:05
Adalet Bakanlığı: Minguzzi cinayetine ilişkin soruşturmalarda toplam 13 kişi tutuklu
Adalet Bakanlığı: Minguzzi cinayetine ilişkin soruşturmalarda toplam 13 kişi tutuklu
00:32
Trump’ın Harvard kararına ABD yargısı engel oldu
Trump'ın Harvard kararına ABD yargısı engel oldu
23:50
Osmaniye’de zincirleme kaza 1 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralı var
Osmaniye'de zincirleme kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralı var
23:41
Kim Kardashian’ı kelepçeleyip soyan sanıklara hapis cezası
Kim Kardashian'ı kelepçeleyip soyan sanıklara hapis cezası
23:25
’Şah-Mat’ operasyonunda 74 kadın mağdur kurtarıldı
'Şah-Mat' operasyonunda 74 kadın mağdur kurtarıldı
23:09
Genç astsubay serinlemek için girdiği derede boğularak can verdi
Genç astsubay serinlemek için girdiği derede boğularak can verdi
23:01
ABD ile İran arasındaki görüşmelerde kritik eşik Bakandan umut dolu mesaj
ABD ile İran arasındaki görüşmelerde kritik eşik! Bakandan umut dolu mesaj
22:37
BM Genel Sekreteri Guterres’den kritik uyarı: Gazze kıtlık riski altında
BM Genel Sekreteri Guterres'den kritik uyarı: Gazze kıtlık riski altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2025 19:49:57. #7.13#
SON DAKİKA: Myanmar'da Arakanlı Mülteci Faciası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.