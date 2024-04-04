Myanmar\'da Darbe Karşıtları Nepido\'ya İHA Saldırısı Düzenledi

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Myanmar'da darbe karşıtları tarafından kurulan "sivil" Ulusal Birlik Hükümeti (NUG), askeri yönetim kontrolündeki başkent Nepido'ya insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediğini duyurdu.

BBC'nin haberine göre, NUG, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, patlayıcı taşıyan 29 İHA ile Nepido'daki havaalanını ve askeri üsleri hedef aldıklarını belirtti.

Öte yandan askeri yönetim, BBC'ye yaptığı açıklamada, biri havaalanı pistinde olmak üzere 7 İHA'nın imha edildiğini kaydetti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar'da 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından ordu, 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Ordu yönetimine karşı demokrasi taraftarları, ülkede gösteriler düzenlemeye başlamış, ordunun göstericilerin üzerine ateş açması sonucu onlarca kişi tutuklanmış, yaralanmış veya hayatını kaybetmişti.

"Üç Kardeşler İttifakı" adı altında bir araya gelen Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu isimli silahlı gruplar, 27 Ekim 2023'te Çin sınırına yakın, kuzeydeki Shan eyaletinden Myanmar ordusuna karşı saldırılar başlatmıştı.