Myanmar'da İdam Ceza Planlarına BM Tepkisi - Son Dakika
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Myanmar'da İdam Ceza Planlarına BM Tepkisi

BM, Myanmar'daki kapalı duruşmalarda idam cezası verilmesine uluslararası suç uyarısı yaptı.

23.09.2024 16:47
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Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Bağımsız Soruşturma Mekanizması Başkanı Nicholas Koumjian, 1 Şubat 2021'de ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da kamuya kapalı görülen davalarda verilen idam cezalarına ilişkin infaz planlarına tepki göstererek, bunun ciddi bir uluslararası suç teşkil edebileceğini bildirdi.

Koumjian, yaptığı yazılı açıklamada, kamuya açık olmayan davalarda idam cezasına çarptırılan kişilerin planlanan infazlarına ilişkin raporları yakından takip ettiklerini belirtti.

Yangon'daki Insein Cezaevi'nde 2023'te görülen kapalı duruşmalarda idam cezasına çarptırılan birkaç kişi için infazların yakında gerçekleşebileceğini kaydeden Koumjian, adil yargılamanın en temel özelliklerinden birinin, zorlayıcı ulusal güvenlik nedenleri olmadığı sürece kamuya açık yapılması olduğunu bildirdi.

Koumjian, "Adil bir yargılamanın ana gerekliliklerini karşılamayan yargılamalar temelinde bir ölüm cezası veya hatta bir gözaltı süresi vermek, insanlığa karşı bir veya daha fazla suç veya savaş suçu teşkil edebilir. Bu durum, ciddi bir uluslararası suç teşkil edebilir." ifadelerini kullandı.

Yargılamalar kamuya açık olmadığında mahkemenin tarafsızlığı ve bağımsızlığı konusunda şüphelerin oluşabileceğine dikkati çeken Koumjian, temel adil yargılama garantilerini ihlal edebilecek koşullarda idam cezasını içeren davalar hakkında bilgi toplamayı sürdürdüklerini bildirdi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbeden bu yana yaklaşık 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 13 bin kişi gözaltına alındı ve 10 binin üzerinde kişi halen hapishanelerde tutuluyor. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı verdi.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Myanmar, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Myanmar'da İdam Ceza Planlarına BM Tepkisi - Son Dakika

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