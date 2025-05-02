Myanmar'da İnsani Kriz Derinleşiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Myanmar'da İnsani Kriz Derinleşiyor

BM, Myanmar'da askeri saldırılar ve depremler nedeniyle insani ihtiyaçların arttığını vurguladı.

02.05.2025 19:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, ülkedeki askeri yönetimin saldırıları ve deprem nedeniyle büyük zorlukların yaşandığı Myanmar'da insanların, gıda, su, barınak, barış ve korumaya ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Türk, Myanmar'da yaşananlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dünya çapında birçok kriz olmasına rağmen Myanmar halkının yaşadığı acının unutulmaması gerektiğini bildiren Türk, "28 Mart'taki yıkıcı depremin ardından ilan edilen ateşkese rağmen sivillere uygulanan aralıksız şiddet, savaşan tarafların ülke genelinde çatışmalara gerçek ve kalıcı bir son vermeleri, sivil yönetime geri dönme taahhüdünde bulunmaları ve bunu uygulamaları gerektiğini vurguluyor." ifadesini kullandı.

Türk, ordunun sivillere yönelik tüm saldırıları derhal durdurması gerektiğini vurgulayarak, depremden sonra ordunun 171'i havadan olmak üzere en az 243 saldırı düzenlediği ve 200'den fazla sivilin öldürüldüğünü bildirildi.

Acımasız saldırıların, yıllardır süren çatışmalar nedeniyle halihazırda ağır şekilde kuşatılmış ve bitkin düşmüş bir nüfusu etkilediğinin altını çizen Türk, şunları kaydetti:

"Myanmar'daki insanların gıdaya, suya, barınağa, barışa ve korumaya ihtiyacı var, bunlara sahip olmalılar. Bu kişilerin haklarına ve insani ihtiyaçlarına öncelik vermenin ve bu krize barışçıl bir çözüm bulmanın zamanı geldi. Askeri güce daha fazla boşa yatırım yapmak yerine, Myanmar'da demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edilmesine odaklanılmalı."

Türk, yaşanan depremlerin 3 bin 800 kişinin ölümüne ve 6,3 milyon kişinin acil desteğe ihtiyaç duymasına neden olduğunu kaydederek, deprem öncesi insani yardıma ihtiyaç duyan yaklaşık 20 milyon kişinin olduğunu ve artan sayıyla ülkedeki durumun daha da kötüleştiğini belirtti.

Myanmar'daki depremler

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Komşu ülkeler Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedilen depremler, ülkede büyük yıkıma yol açmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, 17 Eylül 2024'te yaptığı açıklamada, Myanmar'da askeri darbenin gerçekleştirildiği 2021'den bu yana en az 5 bin 350 sivilin öldürüldüğünü ve 3,3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Doğal Afetler, Myanmar, Sağlık, Güncel, Deprem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Myanmar'da İnsani Kriz Derinleşiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Sicilim bozulmasın“ deyip alkolmetreye üflemedi, bedeli çok ağır oldu "Sicilim bozulmasın" deyip alkolmetreye üflemedi, bedeli çok ağır oldu
İsrail’den Şam’a saldırı Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular
Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor
Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir
Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi Çocuk katillere büyük cezalar geliyor Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi! Çocuk katillere büyük cezalar geliyor
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ı ziyaret eden Zeybekçi’den dikkat çeken sözler TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı ziyaret eden Zeybekçi'den dikkat çeken sözler
Kuruluş Osman dizisinde şaşırtan veda İki başrol oyuncusu ayrılıyor Kuruluş Osman dizisinde şaşırtan veda! İki başrol oyuncusu ayrılıyor
Şara, Trump’a mektup yazdı ABD’nin teklifi reddedildi Şara, Trump'a mektup yazdı! ABD'nin teklifi reddedildi
Artık kahverengi yumurta satılmayacak Artık kahverengi yumurta satılmayacak
KKTC’nin adı mı değişiyor Ersin Tatar’dan dikkat çeken sözler KKTC'nin adı mı değişiyor? Ersin Tatar'dan dikkat çeken sözler
Ekmekte cam tehlikesi alarmı ABD’de ürünler geri çağrıldı Ekmekte cam tehlikesi alarmı! ABD'de ürünler geri çağrıldı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 08:12:10. #7.13#
SON DAKİKA: Myanmar'da İnsani Kriz Derinleşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.