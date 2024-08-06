Myanmar'da Silahlı İsyancılar Şan Eyaletindeki Komutanlığı Ele Geçirdi - Son Dakika
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Myanmar'da Silahlı İsyancılar Şan Eyaletindeki Komutanlığı Ele Geçirdi

Myanmar'da orduyla çatışan silahlı isyancı grupların, Şan eyaletinin kuzeyinde bulunan Lashio bölgesindeki Kuzey Doğu Komutanlığını ele geçirdiği bildirildi. Çatışmaların yoğun olduğu Lashio'da ordu büyük yara aldı. Arakan'da da çatışmalar devam ediyor. Çin, Şan eyaletindeki çatışmalardan dolayı vatandaşlarına seyahat uyarısı yaptı. Myanmar'daki askeri darbe sonrası darbe karşıtı protestolar ve isyancı gruplara müdahale devam ediyor.

06.08.2024 17:24
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Myanmar'da orduyla çatışan silahlı isyancı grupların, Şan eyaletinin kuzeyinde bulunan Lashio bölgesindeki Kuzey Doğu Komutanlığını ele geçirdiği bildirildi.

The Irrawaddy gazetesinin haberine göre, Myanmar ordusu ile silahlı isyancı gruplar arasındaki çatışmaların yoğun olduğu Lashio'da ordu, "büyük yara" aldı.

Silahlı gruplar, Lashio'daki Kuzey Doğu Komutanlığını ele geçirdi.

Myanmar askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Şan'daki bazı güvenlik güçlerinin, karakollarını terk ettiğini belirtti.

Myanmar Now sitesinde yer alan habere göre, ordu, misilleme amacıyla silahlı isyancı grupların bir araya geldiği "Üç Kardeşler İttifakı"nın güç kazandığı Lashio'daki Kutkai kasabasına hava saldırıları düzenledi.

Bölge sakinlerinin basına aktardığına göre, ordunun hava saldırılarında 6 kişi hayatını kaybetti.

Arakan'da da çatışmalar devam ediyor

Öte yandan Arakan eyaletinde de ordu ile Arakan Ordusu arasındaki çatışmalar sürüyor.

Arakanlı Müslüman hakları aktivisti ve "Özgür Rohingya Koalisyonu" kurucularından Nay San Lwin, konuya ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Lwin, 5 Ağustos'ta Arakan'ın Maungdaw kasabasından Bangladeş'e gitmek üzere yola çıkan bazı Arakanlı Müslümanların, Arakan Ordusu'nun drone ve topçu ateşinin hedefi olduğunu belirtti.

Aktivist Lwin, sadece dün aralarında çocuk, kadın ve yaşlıların da bulunduğu en az 200 Arakanlı Müslümanın "vahşice" öldürüldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

Çin, Şan eyaletindeki çatışmalardan dolayı vatandaşlarına seyahat uyarısı yaptı

Global Times gazetesinin haberine göre, Çin'in Yangon Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, çatışmalardan dolayı bu ülkedeki Çin vatandaşlarına seyahat uyarısı yapıldı.

Açıklamada, Lashio ve diğer bölgelerdeki Çinlilerin, kişisel bilgilerini derhal büyükelçiliğe bildirmeleri, çatışma bölgelerinden kaçınmaları ve "Çin'e geri dönüşlerini hızlandırmaları" çağrısında bulunuldu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA), Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu'ndan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Myanmar'da Silahlı İsyancılar Şan Eyaletindeki Komutanlığı Ele Geçirdi - Son Dakika

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