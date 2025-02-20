Myanmar'dan Kurtarılan Yabancılar Ülkelerine İade Ediliyor

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Askeri yönetim altındaki Myanmar'daki telefonla dolandırıcılık faaliyetlerinde zorla çalıştırılan yabancıların, kurtarılmalarının ardından getirildikleri Tayland'dan vatandaşı oldukları ülkelere iade edilme süreci başladı.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Tayland'ın Tak eyaleti Valisi Chucheep Pongchai, Myanmar'da zorla çalıştırıldıkları dolandırıcılık merkezlerinden kurtarılmalarının ardından ülkeye getirilen yabancıların durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Chucheep, bu kişilerin ülkelerine iade edilme sürecinin başladığını duyurdu.

Pekin'in, Çinli mağdurları teslim alacağını teyit ettiğini dile getiren Vali, bu kişilerin haklarındaki yasal sürecin de vatandaşı oldukları ülkelerde sürdürüleceğini ifade etti.

Chucheep, prosedürlerin tamamlanmasının ardından Çin vatandaşlarının, eyaletteki Mae Sot Havalimanına götürülerek Çin'e giden uçaklara sevk edileceğini aktardı.

Vali, bazı büyükelçiliklerin vatandaşlarını ülkelerine geri göndermek için temas kurduğunu ve 25 kişinin kendi ülkelerine geri gönderildiğini sözlerine ekledi.

Myanmar'da özellikle Tayland ve Çin sınırındaki bazı bölgeler, Güneydoğu Asya'da yüz binlerce kişiyi, sahte yatırım teklifleri ve yasa dışı kumar planları gibi çevrim içi dolandırıcılıklara katılmaya zorlayan suç örgütlerinin faaliyet alanı olarak biliniyor.

Çin ve Tayland sınır aşan dolandırıcılık suçlarıyla mücadelede işbirliğinde anlaştı

Tayland Ulusal Güvenlik Konseyi ve bazı kamu kurumları, ulusal güvenliğin sağlanması ve dolandırıcılıkla mücadele kapsamında, 5 Şubat'ta, Myanmar'da sınıra yakın 5 kasabada elektrik, gaz ve internet hizmetinin sonlandırılmasına karar vermişti.

Tayland İçişleri Bakanı Anutin Charnvirakul da bölgeye sağlanan elektrikten elde edilen gelirin yıllık 17,8 milyon dolar olmasına karşın, söz konusu suç eylemlerinin ülkeye günlük 2,3 milyon dolara mal olduğuna dikkati çekerek, elektrik akışının kesilmesi gerektiğini savunmuştu.

Çin ve Tayland, son dönemde Çin vatandaşlarını hedef alan, telefon ve internet yoluyla işlenen sınır aşan dolandırıcılık suçlarıyla mücadelede işbirliğini geliştirme konusunda 6 Şubat'ta mutabakata varmıştı.

Tayland Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Phumtham Wechayachai, 13 Şubat'ta Myanmar'ın ülkesiyle sınırı olan Kayin eyaletine bağlı Myawaddy kasabasında telefonla dolandırıcılık faaliyetlerinin yapıldığı bir yerde zorla çalıştırılan 260 yabancının Tayland'a gönderildiğini belirtmişti. Yetkililer, 20 ülkeden gelen 260 kişiden 258'inin insan kaçakçılığı mağduru olduğunun tespit edildiğini açıklamıştı.

Tayland Başbakanı Paetongtarn Şinavatra, dün, Myanmar'daki telefonla dolandırıcılık merkezlerinden yaklaşık 7 bin kişinin kurtarıldığını ve Tayland'a gönderilmeyi beklediğini duyurmuştu.