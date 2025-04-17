Myanmar Yeni Yıl'da 4.900 Mahkuma Af Çıkardı

YANGON, 17 Nisan (Xinhua) -- Myanmar Devlet İdare Konseyi, ülke takvimine göre Yeni Yılın ilk günü olan perşembe günü 4.900'den fazla mahkuma af çıkardı.

Yeni Yıl dolayısıyla 4.893 mahkum ile 13 yabancı uyruklu kişiyi affeden konsey, bu kişilerden herhangi birinin yeniden suç işlemesi durumunda, hem yeni cezayı hem de önceki cezanın kalan kısmını çekeceğini açıkladı.

Konsey, bu af uygulamasıyla hem ülkenin geleneksel Yeni Yılını barışçıl bir yaklaşımla ve insani gerekçelerle kutladıklarını, hem de Myanmar'ın ilgili ülkelerle ilişkilerini göz önünde bulundurduklarını ifade etti.