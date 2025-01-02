Nahit Menteşe Son Yolculuğuna Uğurlandı

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(ANKARA) - 92 yaşında vefat eden eski Başbakan Yardımcısı Nahit Menteşe, Ankara'da kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da 92 yaşında vefat eden eski Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nahit Menteşe için TBMM'de düzenlenen törenden sonra öğlen namazına müteakip Ankara Ahmet Hamdi Akseki Cami'nde cenaze namazı kılındı. Menteşe'nin naaşı, cenaze namazından hemen sonra defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.

Menteşe'nin cenaze törenine Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti Genel Başkanvekili Erkan Ala, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ve birçok siyasetçi katıldı.

Muğla Milas'ta 1932'de doğan Nahit Menteşe, Gümrük ve Tekel Bakanı (1968), Ulaştırma Bakanı (1969-1970, 1975-1977), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı (1971), Turizm ve Tanıtma Bakanı (1977), Milli Eğitim Bakanı (1977-1978, 1993), İçişleri Bakanı (1993-1996) ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı (1996) olarak görev yapmıştı.