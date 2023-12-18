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Nail Tan için belgesel gösterimi yapıldı

Kastamonu'da, Türk Dil Kurumu tarafından ödüle layık görülen Nail Tan için hazırlanan belgesel filmin ilk gösterimi yapıldı. Türk Dil Kurumu Başkanı Osman Mert, belgeselin Ankara yerine Kastamonu'da gösterilmesinin doğru olduğunu belirtti. Belgeselde Nail Tan'ın Türk diline ve kültürüne verdiği emekler anlatılıyor.

Nail Tan için belgesel gösterimi yapıldı
18.12.2023 - 18:47,  Güncelleme: 18:54
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Kastamonu'da, Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından 2023 yılında "Türk Diline Hizmet Ödülü"ne de layık görülen halk bilimci yazar Nail Tan için hazırlanan "Türk Diline Emek Verenler Nail Tan" belgesel filminin ilk gösterimi yapıldı.

Kastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi Sezai Karakoç Konferans Salonu'ndaki gösterime katılan Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, yaptığı konuşmada, göreve başladıktan sonra Anadolu'daki ilk ziyaretini Kastamonu'ya gerçekleştirdiğini söyledi.

"Türk Diline Emek Verenler Nail Tan" belgesel filminin ilk gösterimini Ankara yerine Kastamonu'da yapmaya karar verdiklerini belirten Mert, "Bu programı Ankara'da yapabilirdik. Bu programın Kastamonu'da yapılmasının doğru olacağını düşünerek sizlerle buluşmak üzere buraya geldik. Günümüze kadar dünyaya 109 milyar civarında insan gelmiş gitmiş. Günümüzde de 8 milyar insan var dünyada. Yani bununla birlikte düşündüğümüzde 117 milyar civarında insan ama bunların çok azı hatırlanabilmiş, tamamına yakını unutulmuş. Fakat bazıları vardır ki yüzyıllar geçse de yaptıklarıyla, eserleriyle varlığını sürdürürler. Bunlar, insanlık için, toplumlar için nitelikli eser bırakan önemli şahsiyetlerdir." dedi.

Nail Tan'dan övgüyle bahseden Mert, "Ömrünü Türk diline, atasözlerine, deyimlerine, halk bilimine, kültürüne adamış, Türk Dil Kurumuna da çok büyük hizmetler vermiş böyle istisna bir şahsiyetin belgesel filmini hazırlatmak, Türk milleti adına vefamızı göstermek istedik. Dolayısıyla kurum olarak gelecek nesiller için biz de bir meşale yaktık kanaatindeyim. Bu belgeselin hazırlanmasında emeği geçen ekip arkadaşlarıma ve hocalarıma çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ise Nail Tan'ın çok üretken ve örnek alınması gereken biri olduğuna işaret ederek, "Eğer yayımlanacak bir kitap da varsa halihazırda Kastamonu Belediyesi olarak üzerime alıyorum. En hızlı şekilde basımını yapmanın sözünü veriyorum." ifadelerini kullandı.

Belgeselin yönetmeni Semih Topsakal da Tan'ın hayatını, başarılarını anlatan belgeselin yönetmenliğini yapmış olmaktan büyük mutluluk duyduğunu aktardı.

Nail Tan da kendisini dünyanın en mutlu ve en onurlu insanı olarak hissettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu sevgimde, gururumda öğrencilerimden meslektaşlarıma kadar herkesin bunda payı vardır. Cumhuriyet'imizin 83 yılını yaşamış bir insan olarak kendimi bahtiyar hissediyorum. Cumhuriyet'in getirdiği imkanlarla Araç'ın bir köyünden çıkıp, Başkent'e gelip önemli hizmetler yapmış, bu yüce millete önemli katkılarda bulunmuş bir insan olarak, kendimi gerçekten çok şanslı hissediyorum."

Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın da katıldığı program plaket takdimiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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