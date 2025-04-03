Nairobi'de 2025 Hong Ting Forumu Düzenlendi

NAİROBİ, 3 Nisan (Xinhua) -- Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen 2025 Hong Ting Forumu, 2 Nisan 2025.
2025 Hong Ting Forumu çarşamba günü Kenya'nın başkenti Nairobi'de üst düzey hükümet yetkilileri, diplomatlar, akademisyenler, sektör yöneticileri ve medya çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Forum, modernleşme konusunda Çin- Afrika işbirliğini ilerletmenin yollarını araştırmayı amaçlıyor.
Xinhua Haber Ajansı Afrika Bölge Bürosu'nun ev sahipliğinde düzenlenen forum, "Modernleşme Yolunda Çin-Afrika Diyaloğu" temasıyla gerçekleştirildi. (Fotoğraf: Wang Guansen/Xinhua)
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