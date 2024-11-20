Kenya'nın başkenti Nairobi'nin Kitui köyünde çıkan yangında 6 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Ulusal basındaki haberlere göre, dün gece Kitui köyünde çıkan yangında 50'den fazla ev zarar gördü.
Polis yetkilileri, 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin ise yaralandığını belirtti.
Yangının saatler sonra kontrol altına alındığı ancak nedeninin henüz bilinmediği kaydedildi.
Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği, yaralıların yakın hastanelere kaldırıldığı bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Nairobi'de Yangın: 6 Ölü, 10 Yaralı - Son Dakika
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