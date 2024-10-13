Ankara'nın Nallıhan ilçesinde otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Nallıhan'dan Mudurnu'ya giden, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 NR 7572 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halindeki M.K'nin kullandığı 06 NAT 80 plakalı traktöre arkadan çarptı.
Kazada, otomobildeki H.D. (59) hayatını kaybetti, traktör sürücüsü M.K. ile otomobilde bulunan F.D, M.M.Y, F.Y. yaralandı.
Yaralılar Nallıhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, cenaze aynı hastanenin morguna konuldu.
Son Dakika › Güncel › Nallıhan'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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